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Başakşehir'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

BAŞAKŞEHİR'de, Gürcistan ile Çeçenistan uyruklu oldukları belirlenen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Dehşet anlarının vatandaş kamerasına yansıdığı olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

01 Nisan 2021 Perşembe 09:53
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Başakşehir'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 17.30 sıralarında Bahçeşehir Gölet mevkii Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Avni Akyol Bulvarı'nda 4 kişi bir restoranın önünde beklerken, yanlarına gelen 3 kişiyle kavgaya tutuştu. Silahların kullanıldığı kavgada, 4 kişi mermilerin hedefi olurken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, 1'i ağır 2 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 

KAVGA GÜRCİSTAN VE ÇEÇENİSTAN UYRUKLU İKİ GRUP ARASINDA ÇIKTI

Polis ekiplerinin ilk belirlemelerine göre silahlı kavganın, aralarında alacak-verecek meselesinden husumet bulunduğu iddia edilen Gürcistan ve Çeçenistan uyruklu iki grup üyeleri arasında çıktığını ve saldırganların yabancı plakalı bir otomobille olay yerinden uzaklaştıklarını tespit etti. Olaya ilişkin polis geniş çaplı çalışma başlatırken, öldürülen ve yaralanan kişiler ile kaçan 3 saldırganın kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

"ÇATIŞMA SESİ DUYDUM"

Olaya silah seslerini duyup gelen Yiğit Uçar, “Burada spor salonundaydım. Daha sonra birkaç çatışma sesi duydum. Buraya geldim. Konuşurlarken duydum, bir motosikletli gelip arkalarından vurmuş. Alacak verecek meselesi olabilir" dedi.

"KAÇIŞMA OLDU VE SİLAH SESLERİ GELDİ"

Olayı gören Ufuk Aydın ise, "Bir anda bir kargaşa oldu. Kaçışma oldu ve silah sesleri geldi. Sonra işte durum, vaziyet ortada" ifadelerini kullandı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan dehşet anları çevredeki bir apartmanda yaşayan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayakta duran iki kişiden birinin elindeki tabancayı öne doğrulttuğu, diğerinin vurulmuş halde yerde yatan kişiyi sürüklediği ve yabancı dilde konuşarak bağırdıkları, arkadan gelen bir kişinin daha onlara eklendiği görülüyor. Koşan 3 kişiden birinin ara sokağa doğru tabancayla ateş etmesiyle silah sesi duyuluyor. Olayın ardından yaşanan hareketlilik, yerde yatanlar ve yaralı bir kişiye yapılan kalp masajı kameraya yansıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirGürcistanÇeçenistanSilahKavgaçatışmaCinayet
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