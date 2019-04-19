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Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

BAŞAKŞEHİR İSTEKS Sanayi Sitesi'nde 3 katlı binanın son katındaki iş yerinde yangın çıktı.

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

BAŞAKŞEHİR İSTEKS Sanayi Sitesi'nde 3 katlı binanın son katındaki iş yerinde yangın çıktı.

19 Nisan 2019 Cuma 08:53
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Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

BAŞAKŞEHİR'de bulunan İSTEKS Sanayi Sitesi'nde 3 katlı binanın son katındaki iş yerinde yangın çıktı. Kattaki diğer iş yerine de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Başakşehir'de bulunan İSTEKS Sanayi Sitesi'nde sabah 07.30 sıralarında yangın çıktı. 3 katlı binanın en üst katında plastik malzeme üretimi yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, büyüyerek yan taraftaki doğalgaz borusu için kelepçe üretimi yapılan iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.  Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. 

DHA

Son Güncelleme: 19.04.2019 09:20
Anahtar Kelimeler:
YangınIşyeriBaşakşehir
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