Başakşehir'de motosikletli kuryelerden kornalı protesto 

Başakşehir 4. Etap'ta bulunan bir sitenin girişinde önceki gün, siteye sipariş getiren kuryeler, bir süre bekledikten sonra kapının açılmaması üzerine kornalarına bastı. Korna seslerini duyan güvenlik görevlisi ile kuryeler arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlisi motosikletlere zarar vererek, kuryeye saldırdı. Yaşanan bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Site önünde dün akşam saatlerinde bir araya gelen yaklaşık 50 motosikletli kurye, yaşanan olayı protesto etti. Sadece bu sitede değil başka sitelerde de güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadıklarını ve büyük zorluk yaşadıklarını dile getiren motosikletli kuryeler, korna çalarak site yönetimine ve yaşanan olaya tepki gösterdi.

"ARTIK BU OLAYIN SON BULMASINI İSTİYORUZ"

İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Murat Tomris, "Biz her gün bu sorunları yaşıyoruz. Bu sadece görünen kısmıydı. Yasa dışı kanunlara aykırı bir şey bu. Site yöneticileri bizleri içeri almak durumundalar. Hangi gerekçeyle içeri almayacaklarsa bunları bize ibraz etmek zorundalar. Artık biz bu olayın son bulmasını istiyoruz. Biz, elimizde 10 litrelik damacana ile kilometrelerce yürümek istemiyoruz. Biz, zaten bu işi stres altında yapan firmaların hız baskısı ile bu işi yapıyoruz. Günde onlarca kaza oluyor. Kazaların en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Sitelerde sipariş teslim edeceğiz diye yarım saat, kırk beş dakikamızın geçtiği vakitler oluyor. Biz bu gecikmelerle sipariş teslim etmeye çalışırken kaza yapıyoruz. Arkadaşlarımız ölüyor" şeklinde konuştu.

"TEK İSTEĞİMİZ BİZİ İÇERİ ALSINLAR"

Kurye Fatih Şentürk, "Sitelerden tek istediğimiz kapıya geldiğimizde görevliler bizi içeri alsın" derken, bir başka kurye ise "Bu tip durumlar çok yaşıyoruz. Bazen 1 kilometrelik mesafelerde yürümek zorunda kalıyoruz. Hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz. Sıcak yataklarında sipariş verirken ayaklarına ürün götürüyoruz. Bunun teşekkürü bu şekilde olmamalı" diye konuştu. Kurye Mahmut Kaba ise, "Siparişlerin üzerinde acil notu yazılıyor. Yetiştirmek için hız yapıyoruz ama güvenlikte takılıyoruz" dedi.

SİTE YÖNETİMİ İDDİALARI YALANLADI

Olayın yaşandığı site yöneticisi Hikmet Sırma olayın sosyal medya ve basına yansıdığı gibi olmadığını öne sürdü. Karşılıklı bir saldırı ve sözlü münakaşanın yaşandığını dile getiren Sırma, daha sonra polis nezaretinde olayın çözüldüğünü söyledi. Sırma, "Kuryeler istediği zaman hangi bloğa gidecekleri söyleyerek siteye giriyor" diye konuştu.