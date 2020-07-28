Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Sağlığı tehdit eden mikroplastiklerin nedenleri ve zararları neler?
Sağlığı tehdit eden mikroplastiklerin nedenleri...
Formula 1'in yeni takımı AlphaTauri 'Kapıları Aç'tı
Formula 1'in yeni takımı AlphaTauri...
Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa 4 Yaşında! 
4 yaşında
Üniversite burs imkanlarını duyurdu
Son Dakika
Üniversite burs imkanlarını duyurdu
Bayram süresince ücretsiz olacak
Son Dakika
Bayram süresince ücretsiz olacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Başakşehir'de metronun yürüyen merdivenine sıkışan kadın yaralandı

Başakşehir İkitelli Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenlerden çıkan bir kadın merdivenin çökmesiyle sıkıştı. İtfaiye erlerinin sıkıştığı yerden kurtardığı yaralı kadın hastanede ameliyat edildi.

28 Temmuz 2020 Salı 14:05
0 Okunma
Başakşehir'de metronun yürüyen merdivenine sıkışan kadın yaralandı

İSTANBUL - Olay 24 Temmuz Cumartesi günü Başakşehir İkitelli Sanayi Metro Durağında meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde Semiha Özkan (48) isimli kadın metro durağından çıkış yapmak için yürüyen merdivene bindi. Semiha Özkan'ın bindiği sırada yürüyen merdivende henüz belirlenemeyen bir sebeple çökme meydana geldi. Merdivenin çöktüğünü ve bir kişinin merdivende sıkıştığını gören diğer yolcular yürüyen merdivenin acil durdurma butonuna bastı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merdivende sıkışan kadın, itfaiye erlerinin uzun çalışmaları sonunda kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Semiha Özkan, Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Omurgasında kırık bulunan ve çeşitli yerlerinden yaralanan kadın ameliyat edildi. Metro istasyonunda kazanın yaşandığı yürüyen merdiven yetkililer tarafından kapatılarak inceleme başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir İkitelli Metro İstasyonuYürüyen Merdiven
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt'ta yangın: Anneanne ile torunu hayatını kaybetti
Esenyurt'ta yangın: Anneanne ile torunu hayatını kaybetti
BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NDE BAZI EŞYALAR HACZEDİLDİ
BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NDE BAZI EŞYALAR HACZEDİLDİ
AYASOFYA CAMİİ DEZENFEKTE EDİLDİ
AYASOFYA CAMİİ DEZENFEKTE EDİLDİ
Deniz tutkunlarını buluşturacak fuar 3 Ekim’de başlıyor
Deniz tutkunlarını buluşturacak fuar 3 Ekim’de başlıyor
Sultangazi'de asayiş denetimi
Sultangazi'de asayiş denetimi
Beşiktaş'ta halk otobüsünde yangın paniği
Beşiktaş'ta halk otobüsünde yangın paniği
Arnavutköy'de şüpheli valiz alarmı
Arnavutköy'de şüpheli valiz alarmı
MİT’in yeni hizmet binası açıldı
MİT’in yeni hizmet binası açıldı
Ayasofya Camii’ne ziyaretçi akını sürüyor
Ayasofya Camii’ne ziyaretçi akını sürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı