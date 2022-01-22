Başakşehir'de kumarhaneye çevrilen villaya baskın

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından Başakşehir'de kumar oynatıldığı bilgisi üzerine polis tarafından inceleme başlatıldı. Polis ekipleri bölgede yaptıkları çalışmada 1. Kısım Mahallesi Gediz Sokak'ta bulunan villanın kumarhaneye çevrildiğini tespit etti. Bir süre villayı izleyen ekipler dün gece saat 01.00 sıralarında baskın yaptı. Baskında içerde kumar oynadıkları tespit edilen 12 kişi ile kumarhaneyi işleten bir kişi olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı.

Polisin villa içinde yaptığı aramda rulet masaları, oyun kağıtları ve kumarbazların para yerine kullandıkları oyun pulları ve pos cihazı ele geçirildi. Kumar oynayan kişilere kabahatler kanunu gereği para cezası verilirken, aranması olan bir kişi ile kumarhaneyi işleten şüpheli haklarında adli işlem başlatıldı.