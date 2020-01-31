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BAŞAKŞEHİR'DE KANLI GECE

Başakşehir'de Aymakop Sanayi sitesinde 2 kişi arasında yaşanan kavgada, bir kişi boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, eşkâlini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BAŞAKŞEHİR'DE KANLI GECE

Başakşehir'de Aymakop Sanayi sitesinde 2 kişi arasında yaşanan kavgada, bir kişi boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, eşkâlini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

31 Ocak 2020 Cuma 10:46
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BAŞAKŞEHİR'DE KANLI GECE

Olay, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Aymakop Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Hüseyin K. (19) ile ismi öğrenilemeyen bir iş arkadaşı arasında kavga çıktı. İkili arasında bir süre yaşanan tartışma sırasında ismi öğrenilemeyen kişi Hüseyin K.'yi boğazından bıçakladı. Olay sonrası şüpheli olay yerinden kaçarken, Hüseyin K. ise kanlar içinde yere yığıldı. Siteyi dolaşan güvenlik görevlileri, iş yerinde bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hüseyin K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de iş yerinde güvenlik önlemi alarak olay yerinde çalışma yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelenmeye alan polis, şüphelinin eşkâlini belirledi. Olay yeri incelemelerinin ardından Hüseyin K.'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, eşkâli belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirKavgaCinayet
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