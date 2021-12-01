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Başakşehir'de İETT otobüsü alev alev yandı

BAŞAKŞEHİR'de sürücüsünün yakıt almaya gittiği seyir halindeki İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. 

01 Aralık 2021 Çarşamba 10:02
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Başakşehir'de İETT otobüsü alev alev yandı

Olay, saat 01.15 sıralarında Başakşehir, İkitelli Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün yakıt almaya gittiği doğalgazla çalışan 34 JP 9880 plakalı İETT otobüsünün bilinmeyen bir sebeple arka kısmında alevler yükseldi. İçinde yolcu bulunmayan otobüsün alev aldığını fark eden sürücü, hemen otobüsten inerek olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmalarının sonucunda yangını söndürdü. Yangın sonrasında otobüste büyük çaplı hasar meydana geldi. Söndürme çalışmaları sırasında ise yol çift taraflı trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirİETTOtobüsYangınİtfaiye
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