Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
111955
ALTIN
303.124
DOLAR
5.9716
STERLİN
7.8634
EURO
6.6890
Trabzonspor'da yabancı kontenjanı sorunu
Trabzonspor'da yabancı kontenjanı sorunu
“Distoni hastalarına da Parkinson hastaları gibi beyin piliyle tedavi”
“Distoni hastalarına da Parkinson hastaları...
TOFAŞ, Unicaja Malaga karşısında
TOFAŞ, Unicaja Malaga karşısında
Beşiktaş salonda çalıştı
Beşiktaş salonda çalıştı
Sağlık Bakanlığı: Üst solunum yolu hastalıklarında öncelik aile hekimi
Sağlık Bakanlığı: Üst solunum yolu...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bariyerler otomobile ok gibi saplandı

Bariyerler otomobile ok gibi saplandı

06 Ocak 2020 Pazartesi 10:46
8 Okunma
Bariyerler otomobile ok gibi saplandı

BAĞCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İSTOÇ Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. 34 GR 8695 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak İstanbul Havalimanı yol ayrımında bariyerlere hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun ikiye ayrıldığı bölgedeki bariyer otomobile ok gibi saplandı. Kaza sonrası sürücü, araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin içinde sıkışan sürücüyü çıkardı. Ağır yaralanan sürücü ambulans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olası bir kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi aldı. Hurdaya dönen otomobil olay yerine getirilen çekici ile kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üsküdar'da haç çıkarma töreni
Üsküdar'da haç çıkarma töreni
ÇELİK KASAYI BAGAJA KOYUP KAÇTILAR
ÇELİK KASAYI BAGAJA KOYUP KAÇTILAR
Korkunç ölüm böyle geldi!
Korkunç ölüm böyle geldi!
İstanbul'da sağanak trafiğe neden oldu
İstanbul'da sağanak trafiğe neden oldu
Adalara ulaşım durdu
Adalara ulaşım durdu
İmamoğlu, metrobüs aracı test sürüşüne katıldı
İmamoğlu, metrobüs aracı test sürüşüne katıldı
Marmaray trenlerini boyayan grafiticilerin TCDD'ye faturası 55 bin lira
Marmaray trenlerini boyayan grafiticilerin TCDD'ye faturası 55 bin lira
Tuzla'da gecekondu alev alev yandı
Tuzla'da gecekondu alev alev yandı
Türkiye’nin yüzde 29’u ormanlarla kaplı
Türkiye’nin yüzde 29’u ormanlarla kaplı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans