Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1422
ALTIN
439.531
DOLAR
7.9104
STERLİN
10.8190
EURO
9.4005
Yeminli Meslek Mensupluğu Sınav İlanı
Yeminli Meslek Mensupluğu Sınav...
23 öğretim üyesi alacak
23 öğretim üyesi alacak
45 zabıta memuru alacak
45 zabıta memuru alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi 60 öğretim üyesi alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi 60...
İstinye Üniversitesi 61 Akademik Personel alıyor
İstinye Üniversitesi 61 Akademik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Barajlarda doluluk oranı yüzde 65'e ulaştı

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 65.21 çıktı.

22 Mart 2021 Pazartesi 10:11
3 Okunma
Barajlarda doluluk oranı yüzde 65'e ulaştı

Barajlardaki doluluk oranı geçen yıl aynı tarihte ölçülen yüzde 64.17'yi geride bıraktı. Bu hafta etkili olacak yağışlı sistemin ardından barajların doluluk oranlarındaki artışın sürmesi bekleniyor.

DOLULUK ORANI YÜZDE 19.16'DAN 65.21'E YÜKSELDİ

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 65.21’e ulaştı.

GEÇEN YILIN ÜZERİNE ÇIKTI

Baraj doluluk oranı geçen yıl ölçülen yüzde 64.17’lik doluluk seviyesini geride bıraktı. Bir anlamda barajlarda geçen yıl bu zamanlardan daha çok su var. Ancak yüzde 65.21'lik doluluk oranı daha eski yıllara oranla oldukça az kaldı. 2015 yılında aynı dönemde  baraj doluluk oranı 95.01, 2016 yılında 87.21, 2017 yılında 89.65, 2018 yılında 89.91, 2019 yılında 94.10 olarak kayıtlara geçmişti.

3  BARAJDA DOLULUK YÜZDE 70'IN ÜZERİNDE

İstanbul'da yüzde 50 doluluk oranının altında kalan üç baraj Papuçdere, Sazlıdere ve Istrancalar oldu. Papuçdere  barajında doluluk yüzde 45.69 , Sazlıdere Barajında ise yüzde 34.43, Istrancalarda ise yüzde 44.66 olarak ölçüldü.  İstanbul'da yüzde 70'lik doluluk oranının üzerinde su biriktiren 3 baraj bulunuyor. Bunlar  Ömerli, Elmalı  ve Darlık barajları.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

-Ömerli Barajı  yüzde 87.62

-Papuçdere Barajı yüzde 45.69

-Sazlıdere barajı  yüzde  34.43

-Büyükçekmece Barajı yüzde 64.82

- Alibeyköy Barajı yüzde 58.20

-Terkos Barajı yüzde 60.59

-Kazandere Barajı  yüzde 57.88

-Elmalı Barajı yüzde 73.54

-Darlık Barajı  yüzde 76.66

-Istrancalar Barajı yüzde 44.66

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulBarajGolSu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da gece çamur yağdı
İstanbul'da gece çamur yağdı
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu
Askerden izne gelen gencin şüpheli ölümü
Askerden izne gelen gencin şüpheli ölümü
İstanbul'da jandarmadan terör operasyonu
İstanbul'da jandarmadan terör operasyonu
İBB'de çalışan 45 bin işçi için toplu iş sözleşmeleri imzalandı
İBB'de çalışan 45 bin işçi için toplu iş sözleşmeleri imzalandı
"BKS, projesine aykırı imalatlara sahip olan yapılara karşı faydalı olacak"
"BKS, projesine aykırı imalatlara sahip olan yapılara karşı faydalı olacak"
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
İstanbul'da terör operasyonu
İstanbul'da terör operasyonu
İmamoğlu şehitlikteki tepkiyle ilgili konuştu
İmamoğlu şehitlikteki tepkiyle ilgili konuştu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma