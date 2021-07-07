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Baltalimanı Atık Su Tesisi’nin yalıtımı taş yünü ile yapılacak

07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:38
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Baltalimanı Atık Su Tesisi’nin yalıtımı taş yünü ile yapılacak

İSTANBUL - Hayata geçirilmesi beklenen Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi için geri sayım başladı. Tesisin 4 tankının dış cephe yalıtımında imzası olacak Bonus Taş Yünü ürünleri için Eryap Grup CEO’su Emrullah Eruslu, “Tesisin yalnızca denizlerimizi kurtarmakla kalmayıp enerji tasarrufunu artırarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da destek olmasını sağlayacağız” dedi.


 

Marmara Denizi’nde başlayan, Ege ve Karadeniz için de tehdit oluşturan müsilaj sorunu, Türkiye’nin ana gündem maddeleri arasındaki yerini koruyor. İklim krizinin bir sonucu olarak deniz sıcaklığının yükselmesi ve kirlilik gibi nedenlerle ortaya çıkarak denizdeki canlı çeşitliliğinin azalmasına yol açan müsilajın önüne geçmek içinse çözüm arayışları sürüyor. Deniz yüzeyindeki müsilajın temizlenmesine yönelik çalışmalar hız kazanırken, gözler deniz canlılarının maruz kaldığı tahribatın önüne geçecek kalıcı uygulamalara çevriliyor. Son olarak İSKİ, İstanbul’un atık sularını biyolojik yöntemlerle arıtarak İstanbul Boğazı’nı yılda 70 bin ton çamurdan arındıracak Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni hayata geçireceğini duyurdu. Edinilen bilgilere göre, dış cephesi 15 bin metrekare olan 4 adet tankın dış cephelerinin yalıtım malzemelerini ise Eryap Grup’un Bonus Yalıtım markası temin edecek.


 

“ÇEVREYE VE İNSANLIĞA HİZMET EDECEK BİR TESİSİ KORUYACAĞI İÇİN MUTLULUK DUYUYORUZ”


 

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Eryap Grup CEO’su Emrullah Eruslu, “Geliştirdiğimiz Bonus Taş Yünü ürünü, Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin tanklarının yalıtımında kullanılacak. Bu proje, Bonus Yalıtım olarak oldukça önem verdiğimiz bir proje. Başta Marmara Denizi’mizin mücadele ettiği müsilaj felaketinin çözülmesinde de kilit rol oynayacak bir proje. Bu tesis yalnızca denizlerimizi müsilaj felaketinden kurtarmakla kalmayıp, enerji verimliliğini en üst düzeyde tutarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da destek olacak. Sakarya Hendek’teki yüzde 100 Türk sermayeli ve yüksek teknolojiye sahip tesislerimizde ürettiğimiz Bonus Taş Yünü ürünü, çevreye ve insanlığa hizmet edecek değerli ve önemli bir tesisi koruyacağı için gurur ve mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.


 

“ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ GARANTİ EDİYOR”


 

Taş yünü ile yalıtımın genellikle konutlarda gerekli olduğuna yönelik yanlış bir algı olduğuna da dikkat çeken Eruslu, “Taş yünü doğal elyaf içeren, yangına karşı dayanıklı, su itici özelliği olan bir ısı ve ses yalıtım malzemesidir. Çevreye ve insanlığa faydalı büyük tesisler için de kullanılıyor. Üstelik bu gibi tesisler için yalıtım, gerek kullandıkları doğal kaynaklar gerekse taşıdıkları riskler bakımından daha da önemli. Mühendislerimizin geliştirdiği Bonus Taş Yünü ise yurt içindeki konutlardaki kullanımının yanı sıra, çeşitli ülkelere ihraç ettiğimiz ve AB normlarına uygunluk anlamına gelen CE standartlarına sahip, enerji verimliliğini de garanti eden üst düzey bir ürün. 0.036 W/mK gibi düşük ısıl iletkenlik katsayısı, çeşitli yoğunluk ve kalınlıkları ve tozuma yapmama özelliğiyle de kullanıcı ve uygulayıcı dostu” ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
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