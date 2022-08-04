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Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın

Yangın, Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünün saat 12.30 sıralarında bilinmeyen nedenle çıktı.

04 Ağustos 2022 Perşembe 13:13
Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın

İhbar üzerine olay yerine çok sayıfa itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastalar tahliye ediliyor. Tahliye edilenler, Topkapı Üniversitesi Topkapı Üniversitesi Kazlıçeşme Yerleşkesinin bahçesine getirildi. Yangına havadan müdahale ediliyor.

Ali Yerlikaya: Yangının sebebini bilmiyoruz

Yangın, Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde saat 12.30 sıralarında bilinmeyen nedenle çıktı. Yangında alevler çatıyı sararken, hastanenin içi dumanla doldu.  İhbar üzerine olay yerine çok sayıfa itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken,  yaşlı ve hastalar tekerlekli sandalyelerle ve sedyelerle dışarı çıkarıldı. Tahliye edilenler, çevredeki hastanelere götürüldü. Yangına havadan da müdahale ediliyor. 

Hastane önünde açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya" Yaralı ya da can kaybı söz konusu değil. Yangının sebebini şuan bilmiyoruz. İtfaiye ekiplerinin vereceği rapor yangını sebebini ortaya koyacak. 104 yaşlı ve hasta tahliye edildi" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 04.08.2022 14:14
Anahtar Kelimeler:
ZeytinburnuYangınBalıklı Rum Hastanesiİtfaiye
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