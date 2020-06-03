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Balıkçıların koronavirüs sonrası istavrit bereketi

Koronavirüsle mücadele kapsamında balıkçılıkla ilgili uygulanan sınırlandırmaların belirli kurallar çerçevesinde kaldırılmasının ardından açılan İstanbullu balıkçılar istavritle döndü.

03 Haziran 2020 Çarşamba 14:33
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Balıkçıların koronavirüs sonrası istavrit bereketi

İSTANBUL - Koronavirüs nedeniyle olta balıkçıları sahil kenarlarından çekildi, deniz trafiği azaldı. Bu durum denizleri olumlu etkiledi. Öyle ki bu süreçte çok sayıda balığın kıyılara kadar geldiği görüldü. Kısıtlamaların belli kurallar çerçevesinde kaldırılmasının ardından küçük tekne sahipleri denize açıldı. Geçen senenin aynı dönemine göre balığın bol olduğunu ifade eden balıkçılar, en çok bolluğun ise balıkçı tezgahlarının göz bebeği istavritte yaşandığını söyledi.


KORONAVİRÜ SÜRECİNDE DENİZ DİNLENDİ, BALIK ÇOĞALDI 

Sarıyer Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İlyas Torlak, "Tabii 15 Nisan'da endüstriyele denizler kapandı. 12 metre altı teknelerin süreci başladı bu dönemde. Tabii sıkıntılı bir sürece denk geldi, ilk önce bu arkadaşlar denize çıkamadılar. Sonra biraz esneklik sağlandı bu işe. Sokağa çıkma yasağı olmadığı günlerde bu arkadaşlarımıza serbestlik geldi. Denizlere bu sürecin şöyle bir etkisi oldu, 15 Nisan'dan sonra bir geçiş süreci başlıyor. Güney'den Kuzey'e doğru bir balık göçü başlıyor. Bu balık göçünde haliyle boğazlardan Karadeniz'e geçiyorlar. Deniz rahatladı. Kıyılarda tabii sahil boyunca avlanma sirkülasyonu bir anda sona erdi. Bunun faydalarını artık 1 Eylül'den sonra daha iyi göreceğiz. Ama muhakkak gürültü, patırtı olmadı balık rahatça göçünü tamamlıyor.  Balığa çıkan arkadaşlarım memnun, balığın bol olduğunu söylüyorlar" dedi. 


EN ÇOK ARTIŞ İSTAVRİTTE

Rumeli Kavağı Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Ömer Lütfü Bayraktar, "Sahilden balık tutmanın yasak olması çok iyi oldu. İstavrit balığı avlanmadan Karadeniz'e gitti.  Yumurtlayacak onlar. Öbür balıklar içinse daha erken Lüfer,  palamut, torik, çinekop gelecek. Korona günlerinde balıkçılarımız 5 gün avcılık yaptı, 2 gün denize çıkmadılar. Şu an görülen en çok istavrit balığı arttı. Haddinden fazla iri istavrit arttı" şeklinde konuştu. 


"KÜÇÜK TEKNELERDEN BOL BALIK GELİYOR"

Küçük teknelerin geçen senenin aynı dönemine göre çok daha fazla balık getirdiğini anlatan balıkçı Yaşar Güreşir ise, "Yani deniz dinlendi, koronadan dolayı avcılar çıkamadı balığa. Küçük teknelerden bol balık geliyor, Geçen senenin aynı zamanında da geliyordu teknelerden ama şu an daha fazla. Bir balıkçı 6-7 lüfer getirirken şimdi 40-50 tane lüfer, istavrit, tekir, sarıkanat geliyor. Deniz dinlendi, balıklar üredi. Çok balık var, yasak bitince küçük tekneler bir çıktı ve hepsi çok balık getirdi" ifadelerini kullandı. 


"DENİZ TRAFİĞİ OLMADIĞI İÇİN BALIKTA CANLILIK OLDU"

Sarıyer'de balık satan Selçuk Topçu de, "Tabii deniz trafiği olmadığı için balıkta canlılık var. Şu an ufak tekneler yeteri kadar güzel balık tutuyorlar lüfer, sarıkanat, istavrit, ağ tekiri. Mayıs ayından beri çok bereketli. Şu anda da hala devam ediyor"diye konuştu.   

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır" açıklamasında bulunmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Sonrası Istavrit BereketiBalıkçılar
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