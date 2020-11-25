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Bakırköy’de kadına yönelik şiddet paneli

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen panellerden biri dünya ve Avrupa ikincisi milli kareteci Meltem Hocaoğlu Akyol'un katılımıyla gerçekleşti.

25 Kasım 2020 Çarşamba 19:31
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Bakırköy’de kadına yönelik şiddet paneli

Kadına Yönelik Şiddete Hayır!” konulu panel, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi ve belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Panelde, vatandaşların merak ettiği birçok önemli konu konuşuldu. Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi Nagihan Tetik moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, Dünya ve Avrupa ikincisi milli kareteci Meltem Hocaoğlu Akyol, Uzm. Psikolog Tuba Eyicil, Avukat Bahar Güldaş ve öğrenci, aynı zamanda da sporcu olan Buse Karacabay katıldı. Sağlık sorunları nedeniyle panele katılamayan Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu ise telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Panelde kadına yönelik şiddet konusunda yapılması gerekenler, kadınların şiddet görmeleri durumunda yapması gerekenler, alınması gereken eğitimler ve önlemler, kadın hakları, özellikle sporun şiddet konusundaki önemi ve verilen cezalar gibi birçok önemli konu konuşuldu. Panelde ayrıca çocuklara yönelik şiddet, hayvanlara yönelik şiddet gibi birçok farklı konuya da değinildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakırköyKadınŞiddetPanel
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