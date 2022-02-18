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Bakırköy'de 4 katlı binada yangın

Bakırköy'de 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede yangın çıktı. Yangın sırasında dairede bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

18 Şubat 2022 Cuma 10:11
Bakırköy'de 4 katlı binada yangın

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Aralık Başı Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede saat 04.15 sıralarında yangın çıktı. Daireden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri üçüncü kattaki yangına merdiven yardımıyla müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İtfaiye erleri yangın sırasında dairede bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi binadan çıkararak merdivenle indirdi. Dumandan etkilenen kişiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekibi yangın sonrası dairede duman tahliyesi ve soğutma işlemi yaptı. Olay sırasında polis ekibi de bina çevresinde önlem aldı. Dairede hasar meydana gelen yangın sonrası inceleme başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakırköyOsmaniyeBinaEvYangınİtfaiye
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