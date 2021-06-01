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Bakırköy Adalet Sarayı karşısındaki otoparkta silahlı kavga

BAKIRKÖY Adalet Sarayı karşısında bulunan otoparkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, tarafların adliyedeki cinayet davasına ilişkin duruşma için geldikleri öğrenildi. Olaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

01 Haziran 2021 Salı 16:30
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Bakırköy Adalet Sarayı karşısındaki otoparkta silahlı kavga

Olay, Bakırköy Adalet Sarayı'nın karşında bulunan otoparkta öğle saatlerinde meydana geldi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "kasten öldürme" davası sürdüğü sırada, ölen kişinin yakınları, duruşma nedeniyle adliyeye gelen sanık yakınlarından olan 2 kardeşi kurşun yağmuruna tuttu. Olayda 12 el ateş eden saldırganlar kaçarken, Hasan P. ile Mustafa P. bacaklarından yaralandı. Yaralı iki kardeş sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. 

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kısa süre sonra olaya ilişkin 4 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.  Öte yandan yakalanan 4 şüphelinin davaya ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşım nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiklerini, olayda kullandıkları silahları da yolda attıklarını beyan ettikleri öğrenildi.

DHA

Son Güncelleme: 01.06.2021 16:45
Anahtar Kelimeler:
BakırköySilahKavgaYARALAMAOtopark
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