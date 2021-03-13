Bakan Soylu'nun annesi vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vefat haberini, Twitter hesabından "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum." ifadeleriyle paylaştı.

BAKAN SOYLU, ANNESİNİN VEFAT ETTİĞİ HASTANEYE GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefat ettiği Bakırköy'deki hastaneye geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti.

Bakan Süleyman Soylu, öğle saatlerinde annesinin vefat ettiği Bakırköy'deki hastaneye geldi.

Servet Soylu'nun cenazesinin yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

BAKAN SOYLU ANNESİNİN CENAZESİNİ HASTANEDEN ALDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bakan Soylu, Bakırköy’deki hastaneye gelerek taziyeleri kabul etti, annesinin cenazesini aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, Bakırköy’de tedavi gördüğü hastanede, kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti. Bakan Soylu, öğle saatlerinde annesinin vefat ettiği hastaneye geldi. Oldukça üzgün olduğu görülen Soylu’yu burada büyük bir kalabalık karşılayarak taziye dileklerini iletti. Soylu’yu karşılayan isimler arasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da vardı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın da aralarında çok sayıda kişi taziyelerini iletmek üzere hastaneye geldi.

Servet Soylu’nun cenazesi, Soylu ailesinin Bahçeşehir’deki evlerine götürülmek üzere hastaneden alındı. Bakan Soylu da cenaze aracına binerek, hastaneden ayrıldı. Soylu'nun cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Gaziosmanpaşa Merkez Camii’nde kılınacak namazın ardından, Eyüp Sultan Mezarlığı’nda defnedilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 75 yaşında vefat eden annesi Servet Soylu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan'ın mesajında, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadeleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Soylu'ya başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede annesi Servet Soylu'yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak başsağlığında bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Kılıçdaroğlu, annesi Servet Soylu’yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu telefonla aradı. Servet Soylu’ya Allah'tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

Bahçeli'den Bakan Soylu'nun annesi için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hayatını kaybeden annesi Servet Soylu için, başsağlığı mesajı yayımladı.

MHP lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem annesi Servet Soylu Hanımefendi'nin vefatından duyduğum üzüntüyü ifade ediyor, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.