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Bakan Kurum: Marmaramızı kaderine terk etmeyeceğiz

Bakan Kurum, “Marmaramızı, Boğaz'ımızı kaderine terk etmeyeceğiz. Bir afet yönetimi planı çerçevesinde Marmara’mızı koruyacağız ve koruma altına alacağız" dedi.

06 Haziran 2021 Pazar 16:59
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Bakan Kurum: Marmaramızı kaderine terk etmeyeceğiz

Kocaeli),(DHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi’nde deniz salyası ile ilgili araytırma yapan ODTÜ Bilim-2 Araştırma Gemisi’nde incelemelerde bulundu. Deniz salyası ile mücadele konusunda önemli adımlar atıldığını belirten Bakan Kurum, “Marmaramızı, Boğaz'ımızı kaderine terk etmeyeceğiz. Bir afet yönetimi planı çerçevesinde Marmara’mızı koruyacağız ve koruma altına alacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj diğer adıyla deniz salyası ile ilgili mücadele planını açıklamak için Kocaeli’ye geldi. Başiskele ilçesine gelen Kurum, İzmit Körfezi’ne açılarak 91 farklı yerden numune alan ODTÜ Bilim-2 Araştırma Gemisi’nde incelemelerde bulundu. 

Burada kısa bir açıklama yapan Bakan Kurum, “Deniz yüzeyinde hem deniz dibinde bilim gemimizle üniversitelerimizle birlikte çalışmamızı yürüttük. 91 ayrı noktadan numuneler aldık. Bu gemimiz her türlü numuneyi alıp analiz edebilen laboratuvarlarda deney sonuçları çıkarabilen kabiliyette. Sahadan aldığımız veriler sayesinde hem çalıştayımız da sürecimizi yürütüyoruz. Alınması gereken acil ve uzun vadeli planlarımızı da bilim insanlarımızla belediyelerimiz, valilerimiz, sanayi kuruluşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle birlikte birazdan açıklayacağımız eylem planı ile açıklayacağız” dedi. 

‘MARMARA'MIZI , BOĞAZ'IMIZI KADERİNE TERK ETMEYECEĞİZ’ 

Marmara’yı koruyacaklarını ifade eden Kurum, “Dün Cumhurbaşkanımız 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde açıkladılar. Marmara'mızı, Boğaz'ımızı kaderine terk etmeyeceğiz. Kirliliğe kalmasına, kirlilikte bu noktada yaşamasına bu konuda müsaade etmeyeceğiz. Aynı Haliç’te sayın Cumhurbaşkanımız ne yaptıysa Marmara Denizi'mizde, Boğaz'ımızda da yapılması gereken tüm adımları 25 milyon nüfusa hizmet veren ve bu bölgede yaşayan ve 84 milyon vatandaşımızı ilgilendiren adımlarımızı atıyor olacağız. Bir afet yönetimi planı çerçevesinde Marmara’mızı koruyacağız ve koruma altına alacağız. Atılması gereken tüm adımları 3 yıl içerisinde atıp Marmara’mızın sadece bugününü değil geleceğini de kurtaracak projeleri hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Göller, yeşil alanlar bizim bunları korumak zorundayız” diye konuştu. 

‘MARMARA DENİZİ’NİN DİJİTAL İKİZİNİ YAPIYORUZ'  

Bakan Kurum, Marmara Denizi’ni 7-24 online izleyeceklerini açıklayarak, şöyle konuştu: 

“Marmara Denizi’nin dijital ikizini oluşturacağız. Bu çalışmayı daha önce başlatmıştık bu sayede hem denizdeki hareketlilikleri, canlı türlerindeki değişiklikleri, buradaki ekolojik yaşamdaki değişiklikleri anbean takip edeceğiz. Nasıl şehirlerimizin dijital ikizleri varsa, Marmara Denizi’nin de dijital ikizini yapıyoruz. Bu sayede anlık değişimleri takip edeceğiz. Bu değişiklikleri 7 gün 24 saat online izleyeceğiz. Gerek insansız hava araçlarıyla gerek buradaki teknelerimizle, deniz uçaklarımızla birlikte bu süreci anbean takip ediyor olacağız. Bu noktada gemi kaynaklı kirlilikten tutun da karasal kirliliğe kadar hepsinin takibi yapılıyor olacak. Bu da Marmara Denizi adına önemli bir projedir.”  

Bakan Kurum daha sonra Başiskele ilçesinde bir otelde yapılan, 'Marmara Denizi Eylem Planı' koordinasyon toplantısına katıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan KurumMarmaraMüsilajBoğazönce Vatan
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