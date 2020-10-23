Bakan Koca: Salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, İl Sağlık Müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'DA VAKA SAYISI TÜRKİYE GENELİNİN YÜZDE 40'INA ULAŞTI'



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da tespit edilen koronavirüs hasta sayılarına ilişkin, "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz" açıklamasında bulundu.

Değerlendirme toplantısıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Ali Yerlikaya, "Koronavirüsün yayılımını azaltmak için işyerimizde açık ve kapalı alanlarda mutlaka ve mutlaka maske kullanımına özen göstermeliyiz" dedi.