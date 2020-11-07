Bakan Koca'dan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'kapasite' toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında,"Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Toplantı: Hastanemiz; pandeminin ilk anından itibaren, mücadelenin en yoğun verildiği merkezlerden biri. Yöneticilerle, şu anki kapasitenin artırılmasına yönelik çözüm yollarını değerlendirdik, tedavi yöntemlerini ele aldık." ifadeleri yer aldı.

'Covid-19 yayılıyor, lütfen kendinizi koruyun'

Bakan Koca: Covid-19 yayılıyor. Günlük hayattaki hareketliliğinizi azaltmadıkça, mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalmadıkça kendinizi virüsten yeterince koruyamazsınız. Riski azaltın. Hastalığın zorluklarını yaşamamak için lütfen kendinizi koruyun.