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Bakan Kasapoğlu: Millet olarak her zaman mazluma olan ilgimizi ve katkımızı ortaya koyduk

İstanbul Havalimanı'nda Türk ve Suriyeli gençlerin gözünden "Gelecek Hayalleri Sergisi"

Bakan Kasapoğlu: Millet olarak her zaman mazluma olan ilgimizi ve katkımızı ortaya koyduk

İstanbul Havalimanı'nda Türk ve Suriyeli gençlerin gözünden "Gelecek Hayalleri Sergisi"

18 Aralık 2019 Çarşamba 15:10
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Bakan Kasapoğlu: Millet olarak her zaman mazluma olan ilgimizi ve katkımızı ortaya koyduk

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde Geleceğin Hayalleri Fotoğraf Sergisi açıldı. Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun yanı sıra UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ve projede yer alan fotoğraf sanatçısı Reza Deghati ile Türk ve Suriyeli genç fotoğrafçılar katıldı.

BAKAN KASAPOĞLU: KARDEŞLERİMİZE GÖNÜL KAPILARIMIZI DA AÇTIK

Açılışta konuşan Bakan Kasapoğlu, hayata ve insanlığa katkı sunan değerli fotoğrafları nedeniyle projede yer alan Türk ve Suriyeli gençlere teşekkür etti. Kasapoğlu, projenin paylaşmanın ve kardeşliğin önemini anlatması nedeniyle çok anlamlı olduğunu belirterek, "Bizler adaleti, merhameti temel alan, bu bilinç ve inançla medeniyetler inşa etmiş, örnek nesiller ortaya koymuş bir medeniyetin çocuklarıyız. Biz, herkese sevgiyle, merhametle ve şefkatle bakıyoruz. Millet olarak her zaman mazluma olan ilgimizi ve katkımızı ortaya koyduk. Bizim derdimiz, davamız herkesin adalete, özgürlüğe, barışa ve huzura kavuşmasıdır. Bu anlayışla sadece ülkemizdeki değil tüm insanlığın yükünü omuzlarımızda hissediyoruz. Bunun için kardeşlerimize sadece ülkemizin değil gönül kapılarımızı da açtık. Dünyada barışın ve adaletin tesisi için; gençlerimizin bu noktada inancı için çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimizde bu sevgiyi görüyoruz. Hayata ve insanlığa değer katan bu değerli eserleriniz; birbirinize sımsıkı tutunduğunuz ve bu güzel kardeşlik tablosu için teşekkür ediyorum" dedi. 

Sergilenen fotoğraflara baktıkça gençlerin umudunu, heyecanını, inancını ve hayallerini gördüğünü belirten Bakan Kasapoğlu, bu hayallere, umutlara, katkı sağlamak için tüm güçleriyle çaba sarf edeceklerini dile getirdi. Kasapoğlu, destekleri nedeniyle UNICEF'e ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ile projenin hayata geçmesine emekleri geçenlere teşekkür etti.

KADRİ SAMSUNLU: "KÜLTÜRE VE SANATA OLAN DESTEĞİMİZ HER ZAMAN OLACAKTIR"

Törende konuşan İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ise "Gelecek Hayalleri" sergisinin bir ay boyunca İstanbul Havalimanı'nda sergileneceğini açıkladı. Samsunlu, "Havalimanımızda kültür ve sanatın en büyük destekçisi olmak için çalışıyoruz. Kültür ve sanat etkinlikleri, yolculuk deneyimi için en önemli noktalardan birini oluşturuyor. Kültüre ve sanata olan desteğimiz her zaman olacaktır" ifadelerini kullandı. 

UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle de Türk ve Suriyeli gençlerin proje ile birlikte dünyaya çok önemli ve güçlü bir mesaj verdiğinin altını çizdi.  

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu 30'u Türk 30'u Suriyeli toplam 62 genç fotoğrafçıya sertifikalarını takdim etti. Genç fotoğrafçılarla sergi salonunu gezen Bakan Kasapoğlu, daha sonra onlarla birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

"GELECEK HAYALLERİ FOTOĞRAF SERGİSİ"

"Gençlerin Gözünden Projesi" kapsamında 2018'de başlatılan İstanbul, İzmir ve Gaziantep'ten yaşları 11 ile 18 arasında 30'u Suriyeli, 30'u Türk 60 gence fotoğraf eğitimi verildi. Fotoğraf sanatçısı Reza Deghati ve yerel eğitmenlerden oluşan bir ekip, Türk ve Suriyeli çocukları dört ay boyunca görüntülerle öykü anlatma sanatının incelikleriyle buluşturdu. Sergi, projeye katılan Türk ve Suriyeli gençlerin fotoğraflarıyla onların düşlerini ve yaşadığı gerçeklikleri yansıtmayı amaçlıyo

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde Geleceğin Hayalleri Fotoğraf SergisiBakan Kasapoğlu
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