Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1534
ALTIN
416.082
DOLAR
7.0928
STERLİN
9.7095
EURO
8.5283
Darülaceze Başkanlığı 21 daire ve işyerini kiraya veriyor
Darülaceze Başkanlığı 21 daire...
Bilboard reklam panoları kiraya verilecek
Bilboard reklam panoları kiraya...
189 adet gayrimenkulü satışa sunuluyor
189 adet gayrimenkulü satışa...
24 adet tarla kiraya verilecek
24 adet tarla kiraya...
67 öğretim üyesi alınacak
67 öğretim üyesi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Karaismailoğlu Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı ve kazı alanıyla ilgili, “Gerek gar binasıyla, gerekse arkeolojik alanla ilgili inşallah en kısa zamanda bitiririz diye sabırsızlıkla bekliyoruz, bir taraftan da projelerimizi hazırlıyoruz. Kültür Bakanlığı’yla birlikte burada çok güzel bir proje yapıp İstanbullulara kazandıracağız” dedi.

08 Şubat 2021 Pazartesi 14:12
7 Okunma
Bakan Karaismailoğlu Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulundu

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı binasında ve tarihi kazı alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Haydarpaşa’da bir gar binası var ve bir de eski istasyon bölgesi olan alan var. Arkada görüyorsunuz çok hummalı bir çalışma var. Yüzlerce arkadaşımız buradaki tarihi kültürü ortaya çıkarmak için hummalı şekilde çalışıyor. Malumlarınız Marmaray kapsamında İstanbul’da çok önemli bir hat faaliyete geçti, Gebze’den Halkalı’ya kadar şu an işlevini gören, şehri baştan başa kat eden bir metro hattında çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Haydarpaşa Garı’nda da çalışmalarımıza başlamıştık. Burayı da hayata, İstanbul’un ulaşımına ve İstanbul’un hayatına kazandıracaktık. Fakat buradaki yaklaşık 8 bin 500 yıl öncesine dayanan kalıntılar çıktı. Burada da kurul onaylarıyla arkeolojik müzeler müdürlüğünün kontrolünde çalışmalarımız devam ediyor. Bizler de buranın bir an önce bitip hayata kazandırılmasını istiyoruz. Ama malumlarınız buradaki kültürel miras da açığa çıktı, bunlara da sahip çıkmamız gerekiyor. Gar binasında da çalışmalar devam ediyor. Orada da belli bir aşamaya geldik, kısa zamanda gar binasındaki restorasyon çalışmalarını da bitiriyoruz. Ama buradaki faaliyetin, bu kazıların bir an önce bitmesi lazım, arkeolojik kazıların bir an önce bitmesi lazım ki planlamalarımızı yapalım. O yüzden Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla birlikte buranın geleceği ile ilgili de projeler hazırlıyoruz bir taraftan. Burasını hem kültürel mirasa sahip çıkılarak bir müzeyle birlikte buranın da bir istasyon, ulaşım aksı olarak da hizmet vermesi için ikisini birbirine harmanlayarak kısa zamanda İstanbulluların ve Türkiye’nin hizmetine sunmak için hummalı bir çalışma var. Bugün burada çalışmalarla ilgili arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Buradaki incelemelerimiz sık sık devam edecek çünkü çok önemli, çok değer verdiğimiz bir yer. Gerek gar binasıyla, gerekse arkeolojik alanla ilgili inşallah en kısa zamanda bitiririz diye sabırsızlıkla bekliyoruz, bir taraftan da projelerimizi hazırlıyoruz. Kültür Bakanlığı’yla birlikte burada çok güzel bir proje yapıp İstanbullulara kazandıracağız.”

Bakan Karaismailoğlu, kazı alanında çalışmaları da yakında inceledi. Kazı yapanların yanlarına giderek bilgi aldı, yapılanları dikkatle izledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluHaydarpaşa GarıKazı çalışmaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Motosiklet alev alev yandı, kurye yanmaktan son anda kurtuldu
Motosiklet alev alev yandı, kurye yanmaktan son anda kurtuldu
Kadıköy'deki "Boğaziçi" eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi
Kadıköy'deki "Boğaziçi" eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi
Kavga ihbarına giden polislere camdan uyuşturucu madde, halı ve ayakkabı fırlatıldı
Kavga ihbarına giden polislere camdan uyuşturucu madde, halı ve ayakkabı fırlatıldı
Esenyurt'ta tadilatta olan kafeye koronavirüs baskını
Esenyurt'ta tadilatta olan kafeye koronavirüs baskını
Kartal'da otomobilin bagajına saklanan uyuşturucu böyle  bulundu
Kartal'da otomobilin bagajına saklanan uyuşturucu böyle  bulundu
Kadıköy'deki eylemlerde gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
Kadıköy'deki eylemlerde gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
Haliç Köprüsü çıkışında seyir halindeki araç alev alev yandı
Haliç Köprüsü çıkışında seyir halindeki araç alev alev yandı
Sarıyer'de uyuşturucu serasına çevrilen lüks dairelere baskın
Sarıyer'de uyuşturucu serasına çevrilen lüks dairelere baskın
Beşiktaş'ta mahalle sakinlerini sokağa döken yangın
Beşiktaş'ta mahalle sakinlerini sokağa döken yangın

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma