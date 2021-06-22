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Bahçelievler’de seyyar aşılama istasyonu kuruldu

22 Haziran 2021 Salı 14:37
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Bahçelievler’de seyyar aşılama istasyonu kuruldu

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi Kovid- 19 seyyar aşı istasyonu kurdu. Aşı istasyonunda, öncelikli olarak sahadaki temizlik işleri, veteriner işleri ile zabıta personeli aşılandı.

Bahçelievler Belediyesi, Çobançeşme'de bulunan Temizlik İşleri Park Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve başka birçok biriminin bulunduğu yerleşkenin içerisinde seyyar aşılama istasyonu kurdu. Seyyar aşı istasyonunda İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, aşı olmayan personeli aşı randevusu olmasına bakmaksızın aşıladı.  Aşı istasyonumuzda öncelikli olarak sahadaki temizlik işleri, veteriner işleri ile zabıta personeli aşılandı. Aynı alanda, gerek teknik hizmetler binamız içerisindeki memur personelimiz, gerekse yerleşkedeki atölye ve diğer birimlerde çalışan personelimiz de aşı olabilecek. Bu kapsamda belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan yaklaşık 250 personel aşılandı.
 

“AŞILAMA ÇALIŞMALARININ OLUMLU SONUÇLARINI GÖRMEYE BAŞLADIK”

Aşılama çalışmalarına katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Bahçelievler Belediyesi olarak geçen hafta üç noktada aşılama yaptık. Aşılama yapabilmek için vatandaşlarımızın iş yerlerine gidiyoruz.  Vatandaşlarla yakın temas kuran çalışma arkadaşlarımız aşılıyoruz. Çalışan arkadaşlarımız randevu almadan aşılarını olabiliyor. Zabıta, güvenlik ve temizlik işçileri sahada vatandaşlarla çok yakın oldukları için her iki tarafı hem ekip arkadaşlarımız hem de vatandaşlarımızı virüsten korumak için aşılama çalışmalarını hızlandırdık. Aşılama çalışmalarının olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Yasaklar yavaş yavaş kalkacak. Bize düşen sorumluluklara bir süre daha dikkat etmekte fayda var” diye konuştu.

“BÜTÜN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bahçelievler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde Zabıta olan Recep Toptaş, “Çalıştığımız kurum itibariyle sürekli vatandaşlarla temas halindeyiz. Daha önce koronavirüs atlatmadım. İlk doz aşımı oldum. Başkanlığımız güzel bir uygulama başlattı. Bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Seyyar Aşılama IstasyonuBahçelievler
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