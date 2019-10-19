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Bahçelievler’de 500 öğrenci ve ailesi afet eğitimi aldı

Bahçelievler Belediyesi vatandaşa ‘Bireysel ve Aileler için Afet Bilinci ve Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması’ eğitimi verdi. Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitime 500 öğrenci ve velisi katıldı.

Bahçelievler’de 500 öğrenci ve ailesi afet eğitimi aldı

Bahçelievler Belediyesi vatandaşa ‘Bireysel ve Aileler için Afet Bilinci ve Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması’ eğitimi verdi. Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitime 500 öğrenci ve velisi katıldı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 15:39
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Bahçelievler’de 500 öğrenci ve ailesi afet eğitimi aldı

Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği (AKB) vatandaşlara afet bilinci oluşturmak amacıyla Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde, afet anında neler yapılması gerektiğiyle ilgili bilgi verdi. 500 öğrenci ve velisinin katıldığı eğitimde geçtiğimiz günlerde yaşanan 5,8’lik deprem ve artçılarıyla yeniden gündeme gelen deprem anında neler yapılması gerektiği, Arama Kurtarma Birliği Ekip Amiri Fikret Aygün tarafından anlatıldı.

"SON DEPREM BİZLERE TATKİBAT GİBİ OLDU”

Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, eğitimlerin Bahçelievler’deki tüm okullarda gerçekleştirileceğini belirtti. Yaşanılan son depremin tatbikat gibi olduğunun altını çizen Bahadır, “Deprem konusunda bilinçlenmek iki yönlü gerçekleşebilir; birincisi evler için depremsel dönüşüm sağlamak, bir diğeri ise vatandaşlarımızın kendilerini bilinçlendirmektir. Bahçelievler Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde başlatmış olduğumuz eğitim programlarımızı Bahçelievler Arama Kurtarma ekipleri gerçekleştiriyor. Bizler anneleri eğitirsek, anneler eşlerine, çocuklarına ve komşularına bu eğitimleri anlatarak bilinçlenme zinciri oluşturmuş olacak” diye konuştu.

AKB, BUGÜNE KADAR 120 BİN KİŞİYE EĞİTİM VERDİ

1999 yılında kurulan Arama Kurtarma Birliği (AKB) gönüllüsü, kuruldukları günden beri 120 bin kişiye eğitim verdiklerini belirterek "Buradaki eğitimlerde deprem sırasında ve sonrasında vatandaşlarımızın neler yapması gerektiğini anlatıyoruz. Almamız gereken önlemleri, doğru bilinen yanlışları gösteriyoruz. Doğru bilinen bu yanlışları düzeltmeye yönelik olarak belediye başkanımız ile birlikte eğitim seferberliği başlattık” dedi.

VELİLERE DEPREM ÇANTASI DAĞITILDI

İstanbul’da hissedilen depremin ardından çocuklarını almak için okullara akın eden veliler, okulda rastlanacak olası bir depreme karşı bilinçlendirildi. Eğitime katılan bir veli, “17 Ağustos depremini yaşadığımızda çok bilinçli değildik. Burada çok iyi eğitmenlerden deprem bilincini öğrendik. Bu eğitim bize depremde ilk 72 saatin ne kadar değerli olduğunu gösterdi, bunun sayesinde bilinçlendik. Ve bu bilgilerimizi olası bir depremde uygulayacağız” ifadelerini kullandı. Bahçelievler’deki tüm okullarda devam edecek olan ‘Afette panik değil bilinç’ eğitimin ardından katılım gerçekleştiren velilere deprem çantası hediye edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler BelediyesiAfetEğitimDepremöğrenciAile
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