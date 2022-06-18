Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.533,33
ALTIN
1.024,88
DOLAR
17,33
STERLİN
21,22
EURO
18,20
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 167 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Diyarbakır Çüngüş Belediyesi Memur alacak
Diyarbakır Çüngüş Belediyesi Memur...
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim...
Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
TBMM’DE KABUL EDİLDİ
Kapat

Bahçelievler’de 21 No’lu Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Bahçelievler Belediyesi tarafından yaptırılan 21 No’lu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın ev sahipliğinde Bahçelievler Mahallesi, Güneş Sokak’ta gerçekleşen açılış törenine İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Halk Sağlığı Başkanı Öğr. Üyesi A. Emre Güner, Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serap Sarıhan Akkum ve vatandaşlar katıldı.

18 Haziran 2022 Cumartesi 11:46
Bahçelievler’de 21 No’lu Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Açılış töreninde konuşan Bahçelievler Belediye başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Belediye olarak bu zamana kadar 11 tane ASM ve iki tane 112 hizmet binası yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Bu ASM de İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim ettiğimiz on ikincisi oluyor. Bizim bakış açımız, özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun bakış açısı sağlığı olduğunca ulaşılabilir kılmak. Bahçelievler’de bu bölgede ASM’nin olmadığı ile ilgili talepler bize ulaştığında gerekli adımları attık. Bugün burada üç doktorumuzun görev yapacağı 21 No’lu Aile Sağlığı Merkezimizi hizmete açıyoruz, ilçemize, ülkemize hayırlı olsun. Bahçelievlerli komşularımıza daha yakın, daha çabuk, yorulmadan hizmet vermeye devam ediyoruz. Sağlıklı günler diliyorum” dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da Bahçelievler’in şanslı bir ilçe olduğunu belirterek “Bahçelievler’e sağlığın ne kadar önemli olduğunu anlatmamıza gerek yok. Çünkü meslektaşım burada belediye başkanı. ASM’lerin amacı esasında insanlara daha hastalanmadan hizmet edebilmek. Evlerine yakın aile ortamı gibi yerlerde insanların sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını hem karşılamak hem yönlendirmek ve destek tedavilerini verebilmektir. Avrupa’nın en büyük fizik tedavi hastanesi Bahçelievler’de hizmete açıldı. Buradaki Fizik Tedavi Hastanesi Bahçelievler’in yüz akı olacaktır. Bahçelievler Türkiye’nin temsil olan bir yeri. Geçmişte milletimize değil birkaç kişiye hizmet eden bu alanı milletimizin hizmetine sunan sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Buranın hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bahçelievler 21 No’lu Aile Sağlığı Merkezi kurdele kesimi ile hizmete açıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler BelediyesiAile Sağlığı MerkeziAçılışBelediye BaşkanıBahçelivelerDr.Hakan Bahadır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TYT’ye katılan öğrencilere 500 bin su dağıtıldı
TYT’ye katılan öğrencilere 500 bin su dağıtıldı
Ada atları engellilerin rehabilitesinde kullanılacak
Ada atları engellilerin rehabilitesinde kullanılacak
Kartal'da CHP kadın kolları başkanlarına 1000 gün sunumu 
Kartal'da CHP kadın kolları başkanlarına 1000 gün sunumu 
Grammy ödüllü Black Coffee yarın İstanbul'da
Grammy ödüllü Black Coffee yarın İstanbul'da
Eski nişanlı dehşeti; otomobiliyle çarptı, yol kesip darbetti 
Eski nişanlı dehşeti; otomobiliyle çarptı, yol kesip darbetti 
Avcılar'da sahte dövizle dolandırdı
Avcılar'da sahte dövizle dolandırdı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki TIR’ın yaptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki TIR’ın yaptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti
YKS öncesi Zuhuratbaba türbesi doldu taştı
YKS öncesi Zuhuratbaba türbesi doldu taştı
İstanbul Adalet Sarayı'nda şüpheli kaçmaya çalıştı 
İstanbul Adalet Sarayı'nda şüpheli kaçmaya çalıştı 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi