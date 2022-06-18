Bahçelievler’de 21 No’lu Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Açılış töreninde konuşan Bahçelievler Belediye başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Belediye olarak bu zamana kadar 11 tane ASM ve iki tane 112 hizmet binası yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Bu ASM de İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim ettiğimiz on ikincisi oluyor. Bizim bakış açımız, özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun bakış açısı sağlığı olduğunca ulaşılabilir kılmak. Bahçelievler’de bu bölgede ASM’nin olmadığı ile ilgili talepler bize ulaştığında gerekli adımları attık. Bugün burada üç doktorumuzun görev yapacağı 21 No’lu Aile Sağlığı Merkezimizi hizmete açıyoruz, ilçemize, ülkemize hayırlı olsun. Bahçelievlerli komşularımıza daha yakın, daha çabuk, yorulmadan hizmet vermeye devam ediyoruz. Sağlıklı günler diliyorum” dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da Bahçelievler’in şanslı bir ilçe olduğunu belirterek “Bahçelievler’e sağlığın ne kadar önemli olduğunu anlatmamıza gerek yok. Çünkü meslektaşım burada belediye başkanı. ASM’lerin amacı esasında insanlara daha hastalanmadan hizmet edebilmek. Evlerine yakın aile ortamı gibi yerlerde insanların sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını hem karşılamak hem yönlendirmek ve destek tedavilerini verebilmektir. Avrupa’nın en büyük fizik tedavi hastanesi Bahçelievler’de hizmete açıldı. Buradaki Fizik Tedavi Hastanesi Bahçelievler’in yüz akı olacaktır. Bahçelievler Türkiye’nin temsil olan bir yeri. Geçmişte milletimize değil birkaç kişiye hizmet eden bu alanı milletimizin hizmetine sunan sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Buranın hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bahçelievler 21 No’lu Aile Sağlığı Merkezi kurdele kesimi ile hizmete açıldı.