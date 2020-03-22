Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bahçelievler'de yangın
Bahçelievler'de yangın
Tekstil firması, yıkanabilir maske üretmeye başladı
Tekstil firması, yıkanabilir maske üretmeye...
Koronavirüse karşı antibakteriyel boya önerisi
Koronavirüse karşı antibakteriyel boya önerisi
Yaşlıların kolonyası 'Örümcek Adam'dan
Yaşlıların kolonyası 'Örümcek Adam'dan
İzmir'de otomobilin altında kalan 2 kişi öldü
İzmir'de otomobilin altında kalan 2...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bahçelievler'de yangın

BAHÇELİEVLER'de açık bir otoparkın içindeki su damacanalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. Alevler otoparkta bulunan 3 kamyonet de sıçradı.

22 Mart 2020 Pazar 09:48
0 Okunma
Bahçelievler'de yangın

Yangın, 08.00 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Acıbadem Sokak'ta  açık otoparkın içinde ki hazır su damacanalarının bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Depodaki damacanalarda başlayan yangın otoparkta bulunan 3 kamyonete sıçradı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi.  İtfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında depo hasar görürken, kamyonetlerde kullanılamaz hale geldi.  

Yangını gören mahalle sakini " Ben buraya doğru gelirken, hafif dumanlar yükseliyordu. Duman büyüdü yanmaya başladı. Sonra itfaiye ekipleri geldi. Alevleri gördüm. İçeride park halinde araçlar vardı. Konteynır vardı. Onlar yanıyordu. Burası otopark ve depo olarak kullanılıyor." dedi

Polis yangınla çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerDepoYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halı sahalar da kapandı
Halı sahalar da kapandı
Yasağa rağmen mangala devam
Yasağa rağmen mangala devam
Beşiktaş’ta vatandaşlara hijyen kiti verildi
Beşiktaş’ta vatandaşlara hijyen kiti verildi
Evlerinden çıktılar, sahilde spor yaptılar
Evlerinden çıktılar, sahilde spor yaptılar
Silivri’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Silivri’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Sokak hayvanları unutulmadı
Sokak hayvanları unutulmadı
Esenyurt'ta yangın
Esenyurt'ta yangın
İstiklal Caddesi'nde top oynadılar
İstiklal Caddesi'nde top oynadılar
Pendik'te 4 katlı binanın balkonları çöktü
Pendik'te 4 katlı binanın balkonları çöktü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı