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Bahçelievler'de tekstil atölyesinde patlama: 1 ölü, 10 yaralı

Bahçelievler'de bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

27 Haziran 2020 Cumartesi 06:29
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Bahçelievler'de tekstil atölyesinde patlama: 1 ölü, 10 yaralı

Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir tekstil atölyesindeki patlama saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlama sonrası yangına müdahale ederken yaralılar kurtarıldı. İtfaiye erleri yaralılardan bazılarını omuzlarına alarak ambulansın yanına getirdi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Patlama yaşanan binanın duvarlarında çatlaklar oluştu, yan binaların ise camları kırıldı. Binadan yoğun dumanlar yükselirken, ekiplerin olay yerindeki çalışma ve incelemeleri sürüyor. Mahalle sakinleri deprem olduğunu sandıklarını söyledi. Görgü tanıklarından biri,  "Deprem oluyor sandık, bütün mahalle bir anda sokağa çıktı. Baktık aramızda 500 metre fark var" dedi. 


İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden patlamayla ilgili açıklama yapıldı. 

Yazılı açıklamada şöyle denildi:  "Saat 04.55'te Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde, ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından dolayı bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekibi ve polis sevk edilmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle meydana gelen yangın söndürülmüştür. Binanın üst katlarından panik halinde dışarı çıkarken hafif yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilmiş, yabancı uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Binada yangın sonrası soğutma çalışmaları tamamlanmış ve tedbir amaçlı olarak tahliye çalışması yapılarak bina boşaltılmıştır. Olay ile ilgili inceleme ve soruşturma yürütülmektedir" 

DHA

Son Güncelleme: 27.06.2020 09:27
Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerSoğanlı MahallesiMimar Sinan CaddesiPatlamaTekstilAtölye
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