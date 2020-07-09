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Bahçelievler'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

BAHÇELİEVLER Basın Ekspres Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

09 Temmuz 2020 Perşembe 08:55
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Bahçelievler'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaza, Basın Ekspres Yolu Başakşehir istikametinde 03.15 sıralarında meydana geldi. Mehmet Salih Çimen'in idaresindeki 34 ES 6867 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde giden Ali Yağcı,'nun sürdüğü 34 CZE 051 plakalı otomobile çarptı. Takla atan otomobil yoldan çıkarak yeşil alanda durdu. Kazada, takla atan otomobildeki yolcular Merve Küp ile Berfin Yiğitoğlu yaralandı.  Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Merve Küp ile Berfin Yiğitoğlu, ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla kaldırılırdı.  Polisin yaptığı kontrolde Mehmet Salih Çimen'in 2.64 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Basın Ekspres YoluTrafik KazasıBahçelievlerBaşakşehir
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