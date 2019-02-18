Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102396
ALTIN
225.606
DOLAR
5.2942
STERLİN
6.8335
EURO
5.9959
Beyaz gelincik, Hakkari'de de görüntülendi
Beyaz gelincik, Hakkari'de de görüntülendi
"Amacımız Beşiktaş değerleriyle büyüyecek çocuklar yetiştirmek"
"Amacımız Beşiktaş değerleriyle büyüyecek çocuklar...
Nilüfer Caz Tatili sona erdi
Nilüfer Caz Tatili sona erdi
Doğa dostu ressam Süzet Haklı İKÜSAG’da
Doğa dostu ressam Süzet Haklı...
Kadıköy'de 2 puan bırakmak zorunda kaldık
Kadıköy'de 2 puan bırakmak zorunda...

Bahçelievler'de site çökme riski nedeniyle boşaltılıyor

BAHÇELİEVLER'de 11 katlı bir site riskli olduğu gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından boşaltılıyor.

Bahçelievler'de site çökme riski nedeniyle boşaltılıyor

BAHÇELİEVLER'de 11 katlı bir site riskli olduğu gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından boşaltılıyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:46
4 Okunma
Bahçelievler'de site çökme riski nedeniyle boşaltılıyor

İSTANBUL - Bahçelievler Mahallesi, Zeki Karsan Sokak'ta bulunan 80 daire ve 12 dükkandan oluşan bir site çökme riski nedeniyle belediye ekipleri tarafından boşaltılıyor. Bina sakinlerine 3 gün süre verildiği öğrenilirken boşaltılan daire ve iş yerleri mühürlendi.

Bina sakinleri belediyeden binanın sağlamlığı konusunda inceleme talep ettiklerini,  belediyenin incelemenin ardından siteyi boşaltma kararı aldığını söyledi. 1957 yılında yapılan sitenin sakinlerinden Niyazi Dumlu, "Mahalle ismini bu siteden almıştır. Burada şu anda kiracıyım. Sitede dükkanım var. Belediye ekipleri geldi mühürledi. Eşyalarım her şeyim kilit altında kaldı. Gerekçesi bina yıkılacak, tahliye ediliyor. Binaya çürük raporu aldılar. Bina çok depremler atlattı. Hiç bir hasar yok" dedi. Bu arada boşaltılan site havadan da fotoğraflandı.

DHA

Son Güncelleme: 18.02.2019 14:53
Anahtar Kelimeler:
çökme RiskiSiteBahçelievler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
D-100'de otomobil yandı
D-100'de otomobil yandı
Riskli binaların tahliyesi sürüyor
Riskli binaların tahliyesi sürüyor
Fatih'te yangın
Fatih'te yangın
Kartal'da çöken binaya ilişkin ön rapor soruşturma dosyasına girdi
Kartal'da çöken binaya ilişkin ön rapor soruşturma dosyasına girdi
Bulgar mafya babası iade edildi
Bulgar mafya babası iade edildi
Balat'ta 3 katlı bir bina çöktü
Balat'ta 3 katlı bir bina çöktü
''Türkiye Huzur Güven'' denetimi
''Türkiye Huzur Güven'' denetimi
Esenyurt'ta kayan iş merkezinin çatısı korkuttu
Esenyurt'ta kayan iş merkezinin çatısı korkuttu
İBB'nin yol bakım çalışmaları 7/24 devam ediyor
İBB'nin yol bakım çalışmaları 7/24 devam ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ