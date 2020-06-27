Bahçelievler'de patlamanın olduğu binada incelemeler sürüyor

Binanın girişindeki 2 dükkan ve 12 dairede maddi hasar meydana geldi. Belediye ekiplerinin binadaki incelemeleri sürüyor.

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi 62 numaralı binada sabah 04.55 sıralarında yedi katlı binanın bodrum katındaki iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Bir kişinin yaşamını yitirdiği 10 kişinin yaralandığı patlamada, binadaki iki dükkan ve 12 daire ile yan binalarda hasar oluştu. Binanın önünde park eden araçlar da hasar gördü.

İtfaiyenin söndürme işlemini tamamlamasının ardından Bahçelievler Belediyesi zabıta, imar ve temizlik ekipleri çevre güvenliğini sağladıktan sonra temizlik çalışması yaptı.

Bina sakinlerinin yeme-içme ihtiyaçları, binaya yakın yerde bulunan belediyenin etkinlik çadırında karşılandı.

Belediyenin imar ve şehircilik müdürlüğü ekiplerinin binada yapacakları incelemenin ardından bina sakinlerinin ikametine izin verilip verilmeyeceğine karar verileceği, ikamete uygun olmayan daire sakinlerinin geçici barınma ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılanacağı öğrenildi. Bina sakinlerinin ilaç ve değerli eşyalarını almalarına izin verildi.



BİNA 21 YAŞINDA

Bu arada, binanın yapımına 1998 yılında başlandığı, inşaatın 1999 yılında bitirildiği, patlamanın meydana geldiği nakış atölyesinin ise belediyeden 2011 yılında ruhsat aldığı ifade edildi.