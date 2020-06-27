Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
6'ncı kattan düşen kadın, hayatını kaybetti
6'ncı kattan düşen kadın, hayatını...
3 kente 105 milyon TL'lik yatırım
3 kente 105 milyon TL'lik...
Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'dan ayrıldı
Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'dan ayrıldı
Küçükçekmece'de feci kaza: 1 ölü 2 yaralı
Taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı:...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bahçelievler'de patlamanın olduğu binada incelemeler sürüyor

Bahçelievler'de bu sabaha karşı işyerinde meydana gelen patlama sonrası 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

27 Haziran 2020 Cumartesi 18:50
0 Okunma
Bahçelievler'de patlamanın olduğu binada incelemeler sürüyor

Binanın girişindeki 2 dükkan ve 12 dairede maddi hasar meydana geldi. Belediye ekiplerinin binadaki incelemeleri sürüyor.

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi 62 numaralı binada sabah 04.55 sıralarında yedi katlı binanın bodrum katındaki iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Bir kişinin yaşamını yitirdiği 10 kişinin yaralandığı patlamada, binadaki iki dükkan ve 12 daire ile yan binalarda hasar oluştu. Binanın önünde park eden araçlar da hasar gördü.

İtfaiyenin söndürme işlemini tamamlamasının ardından Bahçelievler Belediyesi zabıta, imar ve temizlik ekipleri çevre güvenliğini sağladıktan sonra temizlik çalışması yaptı.

Bina sakinlerinin yeme-içme ihtiyaçları, binaya yakın yerde bulunan belediyenin etkinlik çadırında karşılandı.

Belediyenin imar ve şehircilik müdürlüğü ekiplerinin binada yapacakları incelemenin ardından bina sakinlerinin ikametine izin verilip verilmeyeceğine karar verileceği, ikamete uygun olmayan daire sakinlerinin geçici barınma ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılanacağı öğrenildi. Bina sakinlerinin ilaç ve değerli eşyalarını almalarına izin verildi.


BİNA 21 YAŞINDA

Bu arada, binanın yapımına 1998 yılında başlandığı, inşaatın 1999 yılında bitirildiği, patlamanın meydana geldiği nakış atölyesinin ise belediyeden 2011 yılında ruhsat aldığı ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerTekstilAtölyePatlamaMimar Sinan Cad.Soğanlı Mah.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılmaz’dan “Silivri’ye hizmette 1.yıl” toplantısı
Yılmaz’dan “Silivri’ye hizmette 1.yıl” toplantısı
Akpolat: Su baskınları sorununu tamamen çözeceğiz
Akpolat: Su baskınları sorununu tamamen çözeceğiz
Silivri'de tehlike saçan metruk yapılar yıkıldı
Silivri'de tehlike saçan metruk yapılar yıkıldı
Riva'da tekne kayalıklara çarptı
Riva'da tekne kayalıklara çarptı
Küçükçekmece'de feci kaza: 1 ölü 2 yaralı
Küçükçekmece'de feci kaza: 1 ölü 2 yaralı
Tuzla'da minibüsle otomobil çarpıştı
Tuzla'da minibüsle otomobil çarpıştı
Avcılar sahilinde önce maske sonra ceza
Avcılar sahilinde önce maske sonra ceza
Bahçelievler'de tekstil atölyesinde patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Bahçelievler'de tekstil atölyesinde patlama: 1 ölü, 10 yaralı
İstiklal Caddesi'nde intihar girişimi
İstiklal Caddesi'nde intihar girişimi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı