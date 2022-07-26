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Bahçelievler'de parkta oynayan çocuğa pitbull saldırdı

BAHÇELİEVLER'de arkadaşlarıyla birlikte parkta oyun oynayan 11 yaşındaki U.A.'ya pitbull saldırdı. Bacağından yaralanan ve büyük korku yaşayan U.A. gözyaşları içinde yaşadıklarını DHA'ya anlatırken, ailesi ise bir an önce köpeğin sahibinin yakalanmasını istedi.

26 Temmuz 2022 Salı 10:15
Bahçelievler'de parkta oynayan çocuğa pitbull saldırdı

Bahçelievler'de bulunan bir parkta dün akşam saatlerinde 11 yaşındaki U.A. arkadaşlarıyla oyun oynamak için parka geldi. Bu sırada parka giren iki kişi yanlarındaki ağızlıksız ve tasmasız olduğu söylenen pitbull cinsi köpekle parkta dolaşmaya başladı. İddiaya göre sahipleri köpeği U.A.'ya doğru gönderdi. Köpek, U.A.'ya saldırarak bacağından ısırdı. Çocuğun çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu. U.A., sol bacağından ısıran köpekten güçlükle kurtarıldı. Ardından köpek ve sahipleri parktan uzaklaştı. İhbar üzerine parka sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, U.A. ambulansla hastaneye götürüldü. 

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Hastaneden taburcu olan ve evde tedavisi süren 11 yaşındaki U.A. yaşadıklarını anlattı. Büyük korku yaşadığını söyleyen U.A., gözyaşları içinde "Parkta oyun oynuyordum. Köpeği üstüme saldılar. 3-4 kişilerdi. Yanlarında pitbull vardı. Bacağımı ısırdı. Ağızlık falan yoktu. Çevredekiler kurtardı. Annem geldi" diye konuştu.  

"BAŞKA CANLARIN YANMASINI İSTEMİYORUZ"

Baba Adnan A., "Sahipli bir köpek. Bizi çağırdılar. Ambulans geldi. Başka ailelerin bunu yaşamasını istemiyoruz. Pitbull'un ağzında ağızlık yok ve çocuk parkına o şekilde girmişler." dedi. Dayısı Hasan M., "Orada 'köpekler giremez' diye uyarı tabelası olduğu halde ağızlıksız, üstelik pitbull buraya nasıl girebiliyor. Olayla ilgisi olan kim varsa yakalanmasını istiyoruz. Başka canların yanmasını istemiyoruz" diye konuştu.  Parka gelenlerde zaman zaman parkta pitbull gördüklerini ve tedirgin olduklarını söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerParkKöpekPitbullSaldırıçocuk
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