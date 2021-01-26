Bahçelievler'de park halindeki panelvan minibüs alev alev yandı 

Olay Bahçelievler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Karsan Sokak üzerinde park halinde duran 42 ECG 10 plakalı panelvan minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan minibüse müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla minibüste çıkan yangın söndürüldü. Yangın sonrası araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri de çevredeki vatandaşlardan olayla ilgili bilgi aldı. Yanan minibüste olay yeri incelemesi yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken soruşturma sürüyor.