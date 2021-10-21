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Bahçelievler'de park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

Bahçelievler'de akaryakıt istasyonunun yakınında park halinde bulunan İETT otobüsü alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası otobüste hasar meydana geldi.

21 Ekim 2021 Perşembe 08:51
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Bahçelievler'de park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

Yangın, saat 23.50 sıralarında Bahçelievler, Çobançeşme Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kımız Sokak üzerinde park halinde duran 34 GJ 1156 plakalı İETT otobüsünün ön kısmından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, akaryakıt istasyonunun yakınında park halinde bulunan alev alev yanan otobüse müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otobüsün ön kısımlarında maddi hasar meydana geldi.

ALEV ALEV YANDI 

Otobüsün alev alev yanma anları cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de otobüsün ön kısımlarının alev alev yandığı görülüyor. Akaryakıt istasyonundaki bir tankerin üstüne çıkan vatandaşların da hortumla yanan otobüse müdahale ettiği görülüyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerOtobüsİETTYangın
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