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Bahçelievler'de otomobil büfeye girdi

BAHÇELİEVLER'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, cadde üzerindeki büfeye girdi. Büfe kapalı olduğu için yaralanan kimsenin olmadığı kazada, otomobil ve büfede hasar meydana geldi.

23 Temmuz 2021 Cuma 09:23
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Bahçelievler'de otomobil büfeye girdi

Kaza, saat 01.30 sıralarında Merkez Mahallesi İzzettin Çalışlar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 PG 2718 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, karşı yönden dönüş yapan başka bir otomobile çarpmamak için direksiyonu kırarak manevra yapmak istedi. Ani manevra ile kontrolden çıkan otomobil cadde üzerinde bulunan büfeye girdi. Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil ve büfede hasar meydana geldi. İhbar üzerine, otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan, daha önce de 4 kez aynı büfeye otomobil girdiği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerOtomobilBüfeKazaTrafik KazasıHaznedar
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