Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.438,84
ALTIN
965,28
DOLAR
16,19
STERLİN
20,56
EURO
17,47
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak
Ankara Müzik ve Güzel...
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 70 Sözleşmeli Personel Alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 70...
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 15 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü...
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bahçelievler'de metrobüste yangın

BAHÇELİEVLER'de, seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Şoför aracı durdurarak yolcuları tahliyeye etti.

29 Mayıs 2022 Pazar 20:52
Bahçelievler'de metrobüste yangın

İSTANBUL,(DHA)

Yangın, Bahçelievler'de 16.50 sıralarında, Zincirlikuyu yönünde Sefaköy ile Yenibosna durakları arasında seyir halinde olan metrobüsün motor kısmında çıktı. Dumanları fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Yolcular Yenibosna Durağına kadar yürümek zorunda kalırken, bildirilmesi üzerine Metrobüs Yol Yardım Aracı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası metrobüs aracı Yol Yardım Aracıyla yoldan çekildi. Dumanlar içinde kalan metrobüsten inen yolcuların yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerMetrobüste Yangınİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk Havalimanı'nda SOLOTÜRK gösterisi
Atatürk Havalimanı'nda SOLOTÜRK gösterisi
Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesi'ni bir yılda 563 bin kişi ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesi'ni bir yılda 563 bin kişi ziyaret etti
TIR parkında akaryakıt kaçakçılığı operasyonu
TIR parkında akaryakıt kaçakçılığı operasyonu
FULYA'DA 3 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU
FULYA'DA 3 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU
Karadeniz'deki renk değişiminin sırrı çözüldü
Karadeniz'deki renk değişiminin sırrı çözüldü
Ümraniye'de hurdalıkta yangın
Ümraniye'de hurdalıkta yangın
İstanbul'da FETÖ operasyonu
İstanbul'da FETÖ operasyonu
Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti
Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti
Ümraniye'de emniyet şeridinde can pazarı : 11 yaralı 
Ümraniye'de emniyet şeridinde can pazarı : 11 yaralı 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi