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BAHÇELİEVLER'DE KAMYONET OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ

Bahçelievler D-100 Karayolu'nda kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada 58 yaşındaki sürücü otomobil içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

30 Mart 2020 Pazartesi 10:05
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BAHÇELİEVLER'DE KAMYONET OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ

Kaza sabah 08.00 sıralarında D-100 Karayolu Bahçelievler mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 AB 5997 plakalı otomobili arıza yapan Hakkı Öztürk (58) isimli sürücü otomobili sağ şeritte durdurdu. Öztürk otomobilin arkasına uyarı levhası koymadığı için arkadan gelen 34 CKR 450 plakalı kamyonet Öztürk'ün otomobiline arkadan vurdu. Çarpışmanın etkisiyle Hakkı Öztürk'ün bulunduğu otomobil, kamyonet ile bariyerler arasında sıkıştı.

Kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan Hakkı Öztürk'ü çıkarmak için uzun süre çalışma yaptı. Otomobil içinden çıkartılan ceset cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Küçükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobil ve kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerD100Trafik Kazası
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