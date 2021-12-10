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Bahçelievler'de fırınlara gramaj, fiyat ve hijyen denetimi

Bahçelievler Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçedeki fırınlarda gramaj, fiyat ve hijyen denetimi yaptı. 230 gram ekmeğin 2,5 liraya satılması gerekirken bazı fırınlarda daha düşük gramajlı ekmeklerin tüketiciye sunulduğu ortaya çıktı.

10 Aralık 2021 Cuma 10:02
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Bahçelievler'de fırınlara gramaj, fiyat ve hijyen denetimi

İstanbul'daki bazı fırınlarda ekmek fiyatlarının değişiklik göstermesi üzerine Bahçelievler Belediyesi Zabıta Ekipleri, sabahın ilk saatlerinde ilçedeki fırınlarda gramaj, fiyat ve hijyen denetimi yaptı. Ekmeklerin gramajını 230 gramdan daha az tutan fırınlara ekipler Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirmek üzere tespit tutanağı tuttu.

'OLMASI GEREKEN GRAMAJ 230 GRAM'

Denetimlerde yer alan Gıda Mühendisi, "Olması gereken 230 gramdır. 205 gram, 190 gram gelen ekmekleri tespit ettik. Bu yüzden işlem uyguluyoruz" dedi.

İLÇEDEKİ TÜM FIRINLAR DENETLENECEK

Denetimlerin öğle saatlerine kadar devam edeceğini ifade eden Zabıta Komiseri Ali Püskül DE, "Yaklaşık bir haftadır gündüz yaptığımız denetimler devam ediyor. Gramaja, fiyata ve hijyene bakıyoruz. Bölgemizde durum iyi ama uymayan birkaç yer var. Hijyen konusunda da fena değiliz" diye konuştu.

DHA

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Bahçelievler BelediyesiZabıtaFırınEkmekGram
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