Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1124
ALTIN
458.727
DOLAR
7.6460
STERLİN
9.8321
EURO
8.8844
Sözcü Kalın'dan Ermenistan'a tepki
Son Dakika
Sözcü Kalın'dan Ermenistan'a tepki
İçişleri: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
İçişleri: 3 terörist etkisiz hale...
Doktor adayı genç kız evde ölü bulundu
Son Dakika
Doktor adayı genç kız evde...
Galatasaray - Anadolu Efes: 56-80
Son Dakika
Galatasaray - Anadolu Efes: 56-80
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 3-1
Son Dakika
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 3-1
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bahçelievler'de 4 kişi tarafından darp edilen Suriyeli konuştu

BAHÇELİEVLER'de 4 kişi tarafından darp edildikten sonra dere yatağına atılan Suriye uyruklu Muhammed Selmo, "Bir kişi cebimdeki 5 bin 700 liramı aldı diğeri de telefonumu aldı. Bir kişi de yüzüğümü istedi. Ben vermek istemeyince beni tutup aşağıya attılar" dedi.

27 Eylül 2020 Pazar 10:02
19 Okunma
Bahçelievler'de 4 kişi tarafından darp edilen Suriyeli konuştu

Bahçelievler'de Suriye uyruklu Muhammed Selmo'nun 4 şüpheli tarafından otomobil alma bahanesiyle gasp edilip, feci şekilde dövüldükten sonra dere yatağına atıldığı görüntüleri ortaya çıkmıştı. Olayın ardından ağır şekilde yaralanıp 4 gün hastanede kaldığı öğrenilen Muhammed Selmo yaşadıklarını anlattı.

Koluna platin takıldığını söyleyen Muhammed Selmo, otomobiliyle gezerken yanına 4 kişinin gelip otomobil satıp satmadığını sorduğunu kendisinin de sattığını söylemesi üzerine 4 kişinin aracı görmek istediğini söyledi. Selmo şöyle devam etti: "200-300 metre  sonra kaç model olduğunu kaç para istediğimi sordular. Ben fiyatı söyledim. 'Gel bakalım motoru nasıl?' dediler. Arka koltukta oturan bir kişi bana silah doğrultu 'Hareket yapma ne kadar paran varsa ver' dedi. Ben bende para olmadığını söyledim. Kafama vurmaya başladılar. Bana küfür edip ne kadar para kazandığımı sordular. Bana vurup 'Sende para vardır' dediler"  

Kendisini otomobilden indirip darp ettiklerini söyleyen Selmo, "Bir kişi cebimdeki 5 bin 700 liramı aldı diğeri de telefonumu aldı. Bir kişi de yüzüğümü istedi. Ben vermek istemeyince beni tutup aşağıya attılar. Oradan çıktıktan sonra hastaneye gittim 4 gün hastanede yattım. Hastanede koluma platin takıldı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerDarpMuhammed Selmo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İETT şoförlerinden yolculara: Lütfen bize yardımcı olun
İETT şoförlerinden yolculara: Lütfen bize yardımcı olun
Pendik'te ormanlık alanda yangın
Pendik'te ormanlık alanda yangın
Maslak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı
Maslak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı
Sultangazi'de pompalı tüfekli saldırı: 1 ağır yaralı
Sultangazi'de pompalı tüfekli saldırı: 1 ağır yaralı
Beykoz'da ormanlık alanda yangın
Beykoz'da ormanlık alanda yangın
AVM'de yangın paniği
AVM'de yangın paniği
Darp edilen sağlık çalışanı: Şu an sol gözüm görmüyor
Darp edilen sağlık çalışanı: Şu an sol gözüm görmüyor
Elmalı Barajı yine yeşile büründü
Elmalı Barajı yine yeşile büründü
Taksim'de atlı polislerden koronavirüs denetimi
Taksim'de atlı polislerden koronavirüs denetimi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans