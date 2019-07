Bağcılarlı çocuklar zeka oyunları oynuyor

İSTANBUL - Bilgiyle donatılan aktivitelerden oluşan programda çocuklar, zeka ve strateji içerikli oyunlardan oluşan bir tatil geçiriyor. Öğrenciler, oynadıkları şifreli ve çözümü zor oyunlarla hem kendileriyle hem de arkadaşlarıyla yarışıyor. Saatlerce yorulan ve ter döken öğrenciler, günün sonunda başarıya ulaşmanın mutluluğunu ve hazzını doyasıya yaşıyor.

“BEYNİM KARINCALANIYOR”

Çocuklar, her biri uzun zaman alan tamamen zekaya dönük Mastermind, Reversi, Look Look ve Speed Stacks oyunlarıyla meşgul oluyor. Kod kırma oyunu olarak da tanımlanan ve iki kişinin kazıklarla oynadığı modern oyun Mastermind ile çocuklar, strateji ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştiriyor. Tahmin ve analizlerin ön planda olduğu oyunun bitiminde öğrenciler, “Beynim karıncalanıyor” diyor.

ZEKA OYUNLARI ÇOCUKLARA NE ÖĞRETİYOR?

Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’ndeki eğitmenler zeka oyunlarının öğrencilere büyük faydalar sağladığını belirtiyor. Eğitmenlere göre, iki kişiyle oynanan ve alan elde etmeye yönelik Reversi oyununda çocuklar savaş stratejisi yaparak rakiplerini alana hapsetmeye ve kendi alanlarını büyütmeyi hedefliyor. Basit gibi görünen ancak çok zor olan Reversi’de öğrencilerin zekalarını yarıştırıyor. Bardaklarla oynanan Speed Stacks yani dizilim sporu, çocukların konsantrasyonlarını, kas gelişimini, takım çalışmasını desteklerken kontrol hızlarını da artırıyor. Müzik eşliğinde yapılan sporla oyuncular hem enerjilerini atıyor hem de eğleniyorlar. Grup halinde kağıtla oynanan Look Look oyununda ise karmaşık ortamda şekil bulmaya çalışan çocukların görsel ayırt etme becerisi gelişiyor.



“PROBLEMLE KARŞILAŞINCA ‘NE YAPALIM?’ DEYİP ÇOCUKLARDAN YARDIM İSTİYORUZ”

Uzmanlar, oyunlar sayesinde çocukların bir pozisyon, ortam veya durumla ilgili karşılaştıkları problemleri kısa sürede çözme becerilerini geliştirdiğini belirtti. Çocukların küçük yaştan itibaren yetişmesinin önemli olduğunu söyleyen eğitmenler, “Büyüdüklerinde karşılaştıkları sorunları kolayca çözerek, rahatça ilerleyebilecekler. Bu da başarıyı getirecek. Biz şu anda birçok problemle karşılaşıyoruz ve ‘Ne yapalım?” deyip kendilerinden yardım istiyoruz” dedi.

Eğitime öncelikli projelerle her zaman gençlerin yanında olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bütün öğrencileri bu tür etkinliklere katılmaya davet etti.