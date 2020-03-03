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Bağcılar’daki tehlikeli binalar kontrollü olarak yıkılıyor

Bağcılar’da riskli olduğu belirlenen binalarda Bağcılar Belediyesi’nin öncülüğünde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 5.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan 5 katlı bina yıkılırken 270 daire ve 40 dükkanın bulunduğu sitede ise yıkım çalışmaları devam ediyor. Boşalan alanlara otoparklı, asansörlü, modern ve depreme dayanıklı konutlar yapılacak.

03 Mart 2020 Salı 12:42
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Bağcılar’daki tehlikeli binalar kontrollü olarak yıkılıyor

İSTANBUL - 5 Ekim 2012 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde yurt çapında başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi, Bağcılar’da ara vermeden sürdürülüyor. Bugüne kadar Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle kamu kurumlarından, eğitim yuvalarına, konut ve camilere kadar tehlikeli olan binalardan bazıları güçlendirildi bazıları da yenilendi. Son olarak ise iki noktada kentsel dönüşüm çalışmaları yeniden hızlandı.


Bu yerlerden biri Güneşli Mahallesi 1309. Sokak’ta bulunan 44 yıllık 5 katlı bina. 26 Eylül tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören binanın yıkımına karar verilmişti. Zabıta ekipleri eşliğinde boşaltılan binaya dün Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle ilk kepçe vuruldu. İçinde iki işyeri ve 10 daire bulunan bina Fen İşleri Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak program çerçevesinde kontrollü olarak yıkılıyor.

“YAŞANABİLİR BİR BAĞCILAR İNŞA EDİYORUZ”

Öte yandan kolon ve kirişlerinde hasar bulunduğu için mühürlenen Demircan Sitesi'nde de yıkım planlı bir şekilde ilerliyor. Sitede bulunan 6 katlı bitişik iki bina 2019 yılının Ağustos ayında boşaltılarak mühürlenmişti. Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nce hazırlanan rapor sonucuna göre, alınan beton örneklerinin ‘Mukavemet değerlerinin olması gerekenin altında’ olduğu ve risk taşıdığı tespit edilmişti. Aynı sokakta bulunan diğer binaların da hasarlı olduğu ortaya çıkınca Demircan Sitesi’ndeki 270 daire ve 40 dükkanın tahliye işlemleri gerçekleştikten sonra yıkım başlamıştı.
 

Her iki yerde de açılacak bu alanların yerine otoparklı, asansörlü, modern ve depreme dayanıklı konutlar yapılacak. Çalışmaların ilçe sakinleriyle birlikte yürütüldüğünü söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İyi bir analiz sürecinin ardından yerinde dönüşüm yaparak binalarımızı yeniliyoruz. Bir yerde yeni yaşam alanlarının açılışını yaparken başka bir mahallede de yıkımlarımızı planlı şekilde yapıyoruz. Güvenli ve yaşanılabilir bir Bağcılar inşa etmenin gayretindeyiz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tehlikeli Binalar Kontrollü Olarak YıkılıyorBağcılar
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