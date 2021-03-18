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Bağcılar’da hem zafer kutlandı hem şehitler anıldı

Çanakkale Zaferi’nin 106. yılı nedeniyle Bağcılar’da düzenlenen etkinliklerde öğrencisinden gazisine her yaştan ve kesimden vatandaş bir araya geldi. Programlarda büyük zafer kutlanırken şehitler de rahmetle anıldı.

18 Mart 2021 Perşembe 15:06
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Bağcılar’da hem zafer kutlandı hem şehitler anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla, Bağcılar’da bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk olarak Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Garnizon Komutanlığı’nı temsilen Fatih Askerlik Şubesi Başkanı Albay Gökhan Mirza, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, ilçe sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bağcılar Meydanı’nda sona eren kutlamalara Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde devam edildi. Öğrencilerin hazırladığı programda şehitleri anarak konuşmasına başlayan Kaymakam Eldivan, “Şehadetin destanlaştığı bir milletin Allah aşkıyla şahlandığı yerdir Çanakkale. Çanakkale zaferi kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla bir milletin omuz omuza vererek üstlendiği bir mücadelenin adıdır” dedi.

GEÇMİŞİ OLMAYANIN GELECEĞİ DE OLMAZ

Çanakkale destanının ilelebet yaşamaya devam ettiğini ifade eden Başkan Çağırıcı ise “Çanakkale zaferi sanki yeni yaşanmış ve tazeliğini koruyan, yüz yılı hiç aşmamış bir dönem gibi hala ayakta. Milletler geçmişiyle ve tarihiyle anılırlar. Geçmişi olmayanın geleceği de mümkün olamaz. Bu açıdan İnşallah bundan sonraki süreçte de bu ülkede bir daha İstiklal Marşı yazılmayacak, 15 Temmuzlar yaşanmayacak. İlelebet kıyamete kadar bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek bir nesli oluşturma konusundaki gayretlerimizde Rabbim bizlerin yardımcısı olsun” diye konuştu.

ORATORYO GÖSTERİSİ HERKESİ DUYGULANDIRDI

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz ise şunları söyledi: “Çanakkale zaferini iyi tahlil etmek gerek, gelecek nesillere aktarmak, gençlere bugünlere nasıl gelindiğini anlatmak biz eğitimcilerin en önemli görevidir.” Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler okudukları şiirler, sergiledikleri oratoryoyla izleyenleri duygulandırdı. Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğrencilerinin hazırladığı klipler de çok beğenildi.

Program, bu özel gün nedeniyle düzenlenen yarışmada şiir ve kompozisyon dallarında başarılı olan öğrencilerin ödüllendirilmesiyle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarÇanakkale Zaferinin 106. YılıKutlama
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