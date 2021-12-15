Bağcılar’da göçük oldu bazı binalar tahliye edildi

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Bağcılar’da önceki gece bir sokakta göçük oluştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen yetkililer iki binayı tahliye etti.

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi’nde önceki gece henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Vatandaşlar endişeye kapılarak sokağa fırladılar. Polis ekiplerine ve belediyeye haber verilmesinin ardından çevrede önlem alındı. Olası bir tehlikeye karşı iki bina tahliye edildi. Tahliye edilen binalarda ve sokakta incelemeler devam ediyor.