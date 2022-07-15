Bağcılar Meydanı'nda 15 Temmuz sergisi açıldı

‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü’ etkinlikleri, 14 Temmuz günü Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda şehit ve gazi aileleri için verilen yemekle başladı. Akşam saatlerinde ise Bağcılar Meydanı'nda 15 Temmuz sergisinin açılışı yapıldı ve Kuran'ı Kerim okunup dualar edildi. Gecenin ilerleyen zamanlarında ise sanatçı Eşref Ziya Terzi konser verdi.



Bağcılar Meydan’ında gerçekleşen serginin açılışına ve ardından devam eden programa Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, ilçe başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.



15 TEMMUZ SERGİSİ AÇILDI



Şehit ve gazi aileleri için verilen yemeğin ardından Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz sergisinin açılışı yapıldı. Sergide 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminde ortaya çıkan fotoğraflar ve tank altında kalan otomobil yer aldı. Abdullah Özdemir, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ile sergiyi gezdi.



“RABBİM BU MİLLETE BİR DAHA 15 TEMMUZLAR YAŞATMASIN”



Sergi açılışından sonra konuşma yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın. Rabbim bu milleti bir daha aynı şekilde acılarla sınamasın. Tabi bundan sonraki süreçte hepimize çok önemli vazifeler ve ödevler düşüyor. Özellikle genç kardeşlerimizi, evlatlarımızı geçmişte başımıza gelen bütün konularla alakalı bilgi ve beceriyle donatmalıyız. Onların şuur kazanması adına hep birlikte hareket etmeliyiz. Ülkemizin geleceği adına nasıl 15 Temmuz’da bir ruh ortaya koyduysak aynı durumların tekrar yaşanmaması için hep beraber bizden sonraki nesilleri güzel bir şekilde yetiştirmeliyiz. Bizler Bağcılar Belediyesi olarak bu mücadelenin bundan sonraki süreçte yürütülecek her türlü kısmında elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz” dedi.



“BİZ BURADA BİR MİLLETİN UYANIŞINA ŞEHADET EDİYORUZ”



Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ise “21’inci yüzyıla girdik bu darbeler hala devam edecek mi diye düşünürken, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Facetime’daki seslenişiyle beraber milletimiz akın akın caddelere, sokaklara, meydanlara ve havalimanlarına dolmaya başladı. Hamdolsun ki üzerindeki ölü toprağını atan ve ölümden de hayat çıkaran bir millet olarak tarihe geçeceğine ben inanıyorum. Bu meydanda bulunan tüm hemşerilerimizin, komşularımızın da o geceyi sonuna kadar yaşadığını adım gibi biliyorum. Burada biz bir anma günü de yapmıyoruz. Bizim burada yaptığımız periyodik olarak bir toplanma da değil, biz burada bir milletin uyanışına şehadet ediyoruz” şeklinde konuştu.



Bugün de devam edecek etkinlikler kapsamında saat 11.00'de 15 Temmuz şehidi Muhammed Ambar'ın kabri ziyaret edilecek, saat 12.30'da Bağcılar Merkez Camii'nde şehitler için mevlid programı düzenlenecek. Aynı günün akşamında 15 Temmuz film gösteriminin yapılacağı Bağcılar Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı yayınlanacak. Kur'an tilaveti ve duaların yapılacağı program, 00.13'te çifte sala ile sona erecek.