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Bağcılar'da silahlı çatışma: 1 ölü

BAĞCILAR'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi öldü. Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

10 Eylül 2020 Perşembe 09:16
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Bağcılar'da silahlı çatışma: 1 ölü

Olay, Demirkapı Mahallesi'nde 1735'inci Sokak'ta akşam saat 20.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 grup, 1735'in Sokak'ta buluşmak için sözleşti. Sokak üzerinde bekleyen tarafla, otomobille yanlarına gelen kişiler arasında silahçatışma yaşandı. Çatışmada  açılan ateş sonucunda, otomobil sürücüsü 20 yaşındaki M.A.K. yaralanırken yanında bulunan arkadaşı olaydan yara almadan kurtuldu. 2 kişi otomobille kaçarken bir başka otomobile çarparak kaza yaptı. Diğer gruptaki kişiler de yaya olarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı M.A.K.(20), hayatını kaybetti. Yanında bulunan arkadaşı ise olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgede yapılan çalışmada olaya karışan 1 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre delil araştırması yaptı. Olay yerinde bırakılan şüphelilere ait otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

"SİLAHLI ÇATIŞMANIN İÇİNDE KALDIK"

Olay sırasında şüphelilerin çarpmasıyla kaza yapan bir sürücü "Burada silahlı çatışmanın içinde kaldık. Kaçan araca ben yol verince onu kovalayan araç, arkadan çarparak beni buraya fırlattı. Araçtaki arkadaş ağır bir şekilde yaralandı onu hastaneye kaldırdılar. Diğerleri de araçlarını bırakıp kaçtılar" dedi.

KAÇARKEN KAZA YAPTIRMA ANLARI KAMERADA

Öte yandan hayatını kaybeden M.A.K.'nın içinde bulunduğu otomobilin kaçarken olayla ilgili olmayan bir vatandaşın otomobiline kaza yaptırma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içinde M.A.K.'nın bulunduğu otomobil, kaçarken olayla ilgili olmayan bir kişinin kullandığı otomobile arkadan çarparak kaza yapmasına sebep oluyor. Olayla ilgili olmayan sürücü çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkıyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarCinayetSilahçatışma
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