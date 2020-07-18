Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Millet Bahçesi’nde müzik eğitimi
Son Dakika
Millet Bahçesi’nde müzik eğitimi
Vali Yerlikaya'dan kedi 'Gli' paylaşımı
Son Dakika
Vali Yerlikaya'dan kedi 'Gli' paylaşımı
'Uçan tekmeli' saldırıya soruşturma
Son Dakika
'Uçan tekmeli' saldırıya soruşturma
Çin’de petrokimyasal fabrikasında yangın
Son Dakika
Çin’de petrokimyasal fabrikasında yangın
Van'dan acı haber... Ölü sayısı 50'ye yükseldi
Son Dakika
Van'da ölü sayısı 46'ya yükseldi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bağcılar'da polise silahlı saldırı

Bağcılar'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 polis memurundan biri şehit oldu.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 17:54
0 Okunma
Bağcılar'da polise silahlı saldırı

stanbul DHA

Olay Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 sokakta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalaca sırasında şüpheliler polise ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu bir polis göğsünden diğer polis ise kolundan hafif şekilde yaralandı. 

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Yaralı polisler, hastaneye kaldırıldı. Yaralı polis memuru Erkan Gökteke hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili olduğu belirlenen S.B. (19) , O.I.(17) ve K.A.(17) gözaltına alındı. Kaçan kişinin yakalanması için polis helikopter destekli operasyon başlattı.


VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Bu arada İstanbul Valiliği'nden saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklama, "Bağcılar Yüzyıl Mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce; başta hırsızlık, yankesicilik ve uyuşturucu satıcılığı olmak üzere 75'ten fazla suç kaydı bulunan bir firarinin yakalanması için yapılan çalışmalar sırasında, Narkotim ekibimize düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polis memurumuz yaralanmıştır. 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilen Bağcılar İlçe Araştırma Amirliği Narko Timlerde görevli polis memuru Erkan Gökteke, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit olmuş, kolundan yaralanan polis memurumuz Yunus Nacar'ın tedavisi devam etmektedir" denildi.


3 KİŞİ YAKALANDI, BİR KİŞİ ARANIYOR

Açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"Olay yerine sevk edilen ekiplerimizce görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan şüpheli S.B olayda kullandığı silahla birlikte yakalanmıştır.  Olayla ilgili olarak şüpheli O.I. ve K.A. adlı şüpheliler bir adet silahla birlikte yakalanmış, firari şüpheli R.B'nin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.  Olayda kullanılan biri pompalı tüfek olmak üzere 3 silah ele geçirilmiştir" 

SALDIRI ANI KAMERADA

Bağcılar'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 polis memurundan biri şehit oldu. Saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin aracının önüne park eden polislerin saldırıya uğradığı görülüyor. Polislere ateş açan saldırgan hızla kaçıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PolisBağcılarSaldırıŞehitYaralıMemurönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Güzellik Kraliçeleri yetim kaldı
Dünya Güzellik Kraliçeleri yetim kaldı
Küresel ısınma enfeksiyon riskini de artırıyor
Küresel ısınma enfeksiyon riskini de artırıyor
Millet Bahçesi’nde müzik eğitimi
Millet Bahçesi’nde müzik eğitimi
Vali Yerlikaya'dan kedi 'Gli' paylaşımı
Vali Yerlikaya'dan kedi 'Gli' paylaşımı
“Türkiye’de 9 yılda 104 bin çocuk kayboldu”
“Türkiye’de 9 yılda 104 bin çocuk kayboldu”
Uzman çavuşun şehit edilmesi olayına karışan kişi İstanbul'da yakalandı
Uzman çavuşun şehit edilmesi olayına karışan kişi İstanbul'da yakalandı
'Uçan tekmeli' saldırıya soruşturma
'Uçan tekmeli' saldırıya soruşturma
Haliç Köprüsü'nde yol çalışması başladı
Haliç Köprüsü'nde yol çalışması başladı
Spor İstanbul’dan Çocuklar İçin Yaz Spor Etkinlikleri
Spor İstanbul’dan Çocuklar İçin Yaz Spor Etkinlikleri

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı