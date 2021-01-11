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Bağcılar'da polis uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

BAĞCILAR'da polisin bir süreden bu yana takip ettiği 'torbacı' olarak nitelendirilen sokaktaki uyuşturucu satıcısı 3 kişinin yakalanma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 10:01
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Bağcılar'da polis uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süreden bu yana takip ettikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak için harekete geçti. Ekipler, üzerlerinde bir miktar uyuşturucu bulunan 3 şüpheliyi kaldırımda yürürken yakalarken, yoldan geçenler ne olduğunu anlayamadı. Yere yatırılarak kelepçelenen 3 şüpheli sorgulanmak üzere Bağcılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı. Yapılan operasyon bir işyerinin kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarUyuşturucuNarkotikPolis
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