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Bağcılar'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

BAĞCILAR'da bir otomobile yapılan silahlı saldırıda bir kişi ölürken bir kişi de yaralandı.

22 Eylül 2020 Salı 09:59
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Bağcılar'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, 03.00 sıralarında Mahmutbey Mahallesi, Ordu ve Peyami Safa caddelerinin kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilden 34 CME 006 plakalı otomobile ateş açıldı. Saldırganlar otomobille olay yerinden kaçarken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olay yerini güvenlik şeridi ile çevirirken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ismi öğrenilemeyen bir kişinin öldüğü belirlendi. Bacaklarından yaralandığı belirlenen diğer kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri bir süre bölgede delil araştırması yaptı. Yapılan incelemenin ardından ölen kişinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Saldırıya uğrayan otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.  Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarOtomobilSilahSaldırıCinayet
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