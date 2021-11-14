Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın

İSTANBUL (DHA)

Bağcılar'da otomobil galerisine otomobil bakmaya gelen baba, oğlu ve bir akrabaları, daha önceden aralarında husumet bulunan kişiler tarafından silahlı saldırıyla uğradı. Saldırıya uğrayan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, saldırı anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay saat 17.30 sıralarında Yüzyıl Mahallesi, Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba, oğlu ve bir akrabaları, otomobil bakmak için siteye geldi. Bu sırada aynı galeri önüne otomobilleriyle önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen silahlı saldırganlar da geldi. Silahla 3 kişiye kurşun yağdıran saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 ekipleri kurşunların hedefi olan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunurken, geldikleri otomobille kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından baba, oğlu ve bir akrabalarının cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

SALDIRI ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan silahlı saldırı ve kaçma anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde galeri önüne gelen saldırganlar 3 kişiye kurşun yağdırıyor ardından geldikleri otomobille olay yerinden kaçıyor. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.