Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun gol kralı Sörloth
Son Dakika
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun...
Gençlerbirliği - Beşiktaş: 0-3
Son Dakika
Gençlerbirliği - Beşiktaş: 0-3
Hes Kablo Kayserispor lige veda etti: 1-2
Son Dakika
Hes Kablo Kayserispor lige veda...
Yeni Malatyaspor TFF 1'inci Lig'e düştü: 0-1
Son Dakika
Yeni Malatyaspor TFF 1'inci Lig'e...
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 3 - 1
Son Dakika
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 3...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bağcılar'da ‘koronaya selam’ partileri!

Bağcılar'da sokaklarda ‘koronaya selam’ partileri!

26 Temmuz 2020 Pazar 17:20
0 Okunma
Bağcılar'da ‘koronaya selam’ partileri!

Bağcılar'da sokaklarda ''koronaya selam'' partileri yapıyor,  sosyal medyada paylaşıyorlar 

İSTANBUL (DHA)  

Bağcılar'da zaman zaman bir araya gelen gençler koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek sokak ortasında parti verdi. Maske takılmayan, sosyal mesafe kurallarına uyulmayan sokak partilerini gençler sosyal medya hesaplarında "Koronaya selam partiye devam", "Korona partisi" notlarıyla paylaştı.

Bağcılar'da çeşitli zamanlarda bir araya gelen gençler sokak ortasında parti verdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri hiçe sayan gençler, maske takmayarak, sosyal mesafeye uymadı. Mahalle aralarında bir araya gelen gençler, çalan müzik ve ışık gösterileri eşliğinde eğlendi. 20 -30 kişilik grupların bir araya geldiği partileri gençler sosyal medya hesaplarından "virüs partisi", "korona partisi" ve "koronaya selam partiye devam" gibi notlarla yayınladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarKoronaya Selam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Heybeliada'da batan tekneden kurtuldular
Heybeliada'da batan tekneden kurtuldular
Küçükçekmece’de metrobüste yangın 
Küçükçekmece’de metrobüste yangın 
Heybeliada açıklarında tekne alabora oldu 27 kişi kurtarıldı
Heybeliada açıklarında tekne alabora oldu 27 kişi kurtarıldı
24 saat açık olacak
24 saat açık olacak
Ziyaretçi akınına uğradı
Ziyaretçi akınına uğradı
Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk 'sabah namazı'
Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk 'sabah namazı'
Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 6 yaralı
Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 6 yaralı
Maltepe’de polise silahlı saldırı: 10 gözaltı
Maltepe’de polise silahlı saldırı: 10 gözaltı
Tramvay seferleri durunca binlerce kişi Ayasofya Camii'ne yürüdü
Tramvay seferleri durunca binlerce kişi Ayasofya Camii'ne yürüdü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı