Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1408
ALTIN
461.090
DOLAR
8.0625
STERLİN
11.1712
EURO
9.6585
Giresun’da satılık fındık bahçesi
Giresun’da satılık fındık bahçesi
Ordu’da satılık daire
Ordu’da satılık daire
Zipline istasyonu kiraya verilecek
Zipline istasyonu kiraya verilecek
İstanbul Kültür Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi 27...
Toptan Gıda Sitesi, Yap-İşlet- Devret kapsamında kiraya verilecek
Toptan Gıda Sitesi, Yap-İşlet-...
İş fırsatları için hemen tıkla!

 Bağcılar'da iş yerinde patlama; Yaralı işçiyi kucaklarında taşıdılar 

BAĞCILAR'da bir işyerinin trafosunda patlama meydana geldi. İşçilerin mesaide olduğu sırada yaşanan patlama nedeniyle bir çalışan yaralandı. Çalışanlardan biri, patlamada yaralanan mesai arkadaşını kucağına alıp dışarı çıkardı.

17 Nisan 2021 Cumartesi 15:11
4 Okunma
 Bağcılar'da iş yerinde patlama; Yaralı işçiyi kucaklarında taşıdılar 

Olay saat 13.30'da Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde tekstil aksesuarları üreten bir iş yerinde meydana geldi. 3 katlı işyerinin birinci katında bulunan trafo, işçilerin mesaide olduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebeple patladı. Patlamanın ardından işyeri içinde küçük çaplı bir yangın meydana geldi. Tüm işçiler güvenlik nedeniyle bina dışına çıkarıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bina içindeki yangına müdahale ederken çalışanlardan biri, patlamada yaralanan mesai arkadaşını kucağına alıp dışarı çıkardı. Bir süre yerde yatan yaralı işçi kadın, ambulans gelmeden önce olay yerinde bulunan  hafif ticari araç ile hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarIşyeriPatlamaYaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Turgut Özal'ın anmasına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Turgut Özal'ın anmasına katıldı
21 haftalık hamile İBB çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
21 haftalık hamile İBB çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İETT otobüsü sürücülerinin pandemi ve yolcu ile mücadelesi
İETT otobüsü sürücülerinin pandemi ve yolcu ile mücadelesi
“Aşı pasaportu hukuken çok büyük bir ayrımcılık riski taşıyor”
“Aşı pasaportu hukuken çok büyük bir ayrımcılık riski taşıyor”
Esenyurt'ta taciz iddiasına mahalleliden dayak 
Esenyurt'ta taciz iddiasına mahalleliden dayak 
Davul yerine vosvoslarla sahura kaldırdılar
Davul yerine vosvoslarla sahura kaldırdılar
Sultangazi'de karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti
Sultangazi'de karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti
Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti
Mobilya imalathanesinde çıkan yangında bir itfaiye eri dumandan etkilendi
Mobilya imalathanesinde çıkan yangında bir itfaiye eri dumandan etkilendi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma