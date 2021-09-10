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Bağcılar'da indirimli halı izdihamı

BAĞCILAR'da bir mağazanın 50 liradan satışa çıkardığı halılar izdihama neden oldu. Halı almak için birbiri ile yarışan kalabalığı polis ekipleri dağıttı.

10 Eylül 2021 Cuma 10:41
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Bağcılar'da indirimli halı izdihamı

Olay, dün Güneşli Mahallesi'nde yaşandı. Bağcılar'da şubesi olan mağaza bir gün önceden sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, ihracat fazlası halıları metrekare fark etmeden 50 liradan satacağını açıkladı. Mağaza çalışanlarının öğle saatlerinde satışa başlamasıyla birlikte kısa sürede yoğunluk oluştu. İndirimli halılardan almaya çalışan çoğunluğu kadınlardan oluşan kalabalık izdihama neden oldu. Kalabalık, 50 liradan satılan halıları almak için birbiriyle yarıştı. İzdiham yaşanmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kalabalığı dağıttıktan sonra mağaza yetkilileri ile görüşerek halı satışına ara verilmesini sağladı. Halı satışında oluşan kalabalık cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarHalıMağazaIndirim
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